coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, edição de 09/08/2021 A abertura de lojas de roupas crescer 54% no Rio Grande do Sul é algo bem interessante (). Se fosse só roupas para o frio, daria para entender após as quase três semanas que vivemos quase congelados. Mas o frio passou e assim mesmo lojas de roupas continuam sendo abertas. Vá se entender do mercado. (Ana Cláudia Monetese)

Catedral

coluna Começo de Conversa, edição do Jornal do Comércio de 09/08/2021 Conhecer a história é muito interessante, ainda mais quando ele diz respeito a Porto Alegre. Fiquei até emocionado quando vi a foto sobre a construção da Catedral Metropolitana de Porto Alegre (). Fui aluno do Colégio Nossa Senhora das Dores, lá nas décadas de 1940/1950, e muito participei de campanhas para angariar fundos para conclusão das torres da nossa catedral. Felizmente, elas ficaram prontas e temos um templo muito bonito. (Augusto Círio, Porto Alegre)

Praça da Encol

A tradicional Praça da Encol, oficialmente, Carlos Simão Arnt, um dos fundadores do Grêmio Náutico União, situado nas proximidades, teve esse nome por causa da construtora Encol, que acabou falindo, mas o nome ficou. Suas canchas também estão quase sempre ocupadas, nas manhãs e nos fins de tarde principalmente. Hoje, está muito bem adotada por incorporadora/construtora predial de Porto Alegre está precisando, no mínimo, de mais uns 16 bancos. A praça está bem cuidada no geral, tem espaço exclusivo para cães, é aprazível e tem muita frequência. Mas as pessoas acabam, nos sábados e domingos, sentando na grama direto, pois os bancos disponíveis estão lotados, principalmente em dias ensolarados, os mais procurados, é claro. E a frequência de pais e mães com nenês é grande, além de muitos carrinhos de bebês e gente que gosta da praça. Fica sugestão, mais bancos na Praça da Encol. (Juliana de Sá, Porto Alegre)

Futebol

A goleada do Internacional sobre o Flamengo em pleno Maracanã ficará registrada e lembrada por muito tempo. Prova de que o futebol não é matemático, uma vez que o Flamengo vinha muito bem e o Inter nem tanto. Mas deu Inter, felizmente para mim, que sou colorado desde criancinha... (Paulo Roberto Campos)

Olimpíada

A presença vitoriosa das mulheres brasileiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi uma maravilha. É importante que se continue a valorizar a presença feminina nos esportes em geral. Mulheres, quando querem, se interessam e se dedicam, vão longe em qualquer esporte. (Tatiana Reverbel dos Santos)