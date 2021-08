"Deputados aprovam bloqueio para ligações de telemarketing", Jornal do Comércio, página 17, edição de 04/08/2021 Parabéns aos 51 deputados estaduais do Rio Grande do Sul e ao proponente, deputado Elton Weber (PSB), pelo projeto que permite que os consumidores gaúchos bloqueiem empresas contra a exagerada e burra ação de um marketing inoportuno e desagradável via meios de comunicação (). Ficaremos livres, por exemplo, de receber três ou mais ligações de telefônica num mesmo dia, inclusive aos domingos. (Hans Peter Gerwy)

Leite e as privatizações

Em relação à matéria " Eduardo Leite já encaminhou 20 privatizações no Rio Grande do Sul " (Jornal do Comércio, páginas 18 e 19, edição de 04/08/2021), sou a favor dessas privatizações. E espero que os deputados colaborem. (Felipe Dios)

Rodoviária de Porto Alegre

Sendo lançado o edital para concessão da Rodoviária de Porto Alegre por mais 25 anos, não seria o caso de, finalmente, construí-la em novo local, como próximo ao aeroporto, por exemplo, onde poderia haver linhas do Trensurb e novas de ônibus, tanto municipais como intermunicipais, desafogando o trânsito caótico do X da Rodoviária e, de quebra, desobrigando as pessoas a se deslocarem para o Centro da cidade, que há muito tempo, deixou de ser o destino da maioria das pessoas que chegam à Capital. (Cléberson Alminhana, Porto Alegre)

Carne

coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição do dia 05/08/2021 ). Tem que baixar o preço da carne! (Maria Freitas, Porto Alegre) O preço da carne está nas nuvens. Quem não ganha bem, calculo que em torno de R$ 5 mil ou mais, já restringiu o uso da carne nas refeições. Agora é só frango congelado, e olhe lá! Em um estado grande produtor de carne como o Rio Grande do Sul, não entendo o preço tão alto, como bem disse o colunista Fernando Albrecht (). Tem que baixar o preço da carne! (Maria Freitas, Porto Alegre)

Dia dos Pais

O Dia dos Pais originou-se na Babilônia, há mais de 4 mil anos, quando um jovem fez um cartão em argila para presentear o seu pai, desejando-lhe sorte e saúde. No Brasil, essa data é comemorada no segundo domingo do mês de agosto, mas em cada país é celebrado em uma data diferente. Como bem se sabe, os filhos, principalmente na infância, presenteiam seus progenitores, com o intuito de demonstrar ainda mais o carinho e a gratidão que sentem por eles. Um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Ser pai é plantar e criar raízes, é ensinar segurando a mão com coragem e determinação. Feliz Dia dos Pais! (Danilo Guedes Romeu)