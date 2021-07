Em relação à entrevista do secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana (PSDB) ao Jornal do Comércio ( Entrevista especial, edição de 26/07/2021 ), o problema do Pampa não são as queimadas e, sim, as supressões para lavouras, que passam de 100 mil hectares por ano. O novo Código Estadual do Meio Ambiente não protegeu o Pampa, ao contrário, considera os campos nativos como área rural consolidada e, com isso, tira a proteção prevista para as reservas legais (20%). Esse conceito é absurdo tecnicamente, e está "bloqueado" judicialmente. (Rodrigo Dutra da Silva)

Entrevista especial II

Parabéns por abordar a devastação causada pelas queimadas no Pampa. Esse tema normalmente é omitido, mas, na verdade, as queimadas causam uma enorme devastação sobre os remanescentes de vegetação herbáceio-arbustiva e arbórea de bioma Pampa Autêntico, que é bastante diferente do bioma Pampa tradicional, das paisagens de campos antropizados, chamados de campos nativos, ocupados por rebanhos de bovinos, ovinos e equinos, todos exóticos. Pampa Autêntico mais devastado que a Amazônia. (Ricardo Alfaya Saravia)

Rio Grande

Não entendo como uma cidade do porte de Rio Grande só agora tem um projeto para montar um Distrito Industrial. O governador Eduardo Leite (PSDB) esteve lá, quando o projeto lhe foi mostrado ( Jornal do Comércio, página 7, 23/07/2021 ). Ora todas as cidades grandes do Rio Grande do Sul, como aquelas que têm indústrias, deveriam ter logo o seu Distrito Industrial. Com tantas secretarias no governo estadual, não entendo por qual motivo essa letargia. Só espero que agora cidades como Santa Maria, Santa Cruz, Pelotas e outras, se é que já não têm, ganhem logo o seu Distrito Industrial. (Isidoro Marcondes Ferraz)

Arrecadação federal

Prova de que a economia brasileira está voltando é o anúncio de que a arrecadação federal teve recorde no primeiro semestre de 2021, segundo o Jornal do Comércio noticiou na edição de 22 de julho. O coronavírus continua, mas não tem mais aquela força. Porém, todos os infectologistas recomendam que se deve usar máscara, lavar as mãos seguidamente e usar álcool em gel. Temos que voltar à normalidade ainda neste ano, mas todos têm que ajudar. (Amália Rodrigues, Sapucaia do Sul/RS)