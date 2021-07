Nossos netos viverão em um mundo no qual a energia solar e a eólica vão predominar, aproveitando o sol e os ventos ( "Mudanças no licenciamento estimulam projetos de energia solar em solo gaúcho", Jornal do Comércio, página 6, edição de 22/07/2021 ). Será muito bom para a natureza e muito mais saúde para todos nós. Até lá, por conta da falta de chuvas em algumas regiões do Brasil, temos que continuar poupando água encanada e energia elétrica tradicional. (Silvio Ritzel, Novo Hamburgo/RS)

Começo de Conversa

Eu gostaria de ter o talento do jornalista Fernando Albrecht, que na sua coluna Começo de Conversa de quinta-feira, 22 de julho , rende justa homenagem aos 92 anos de vida do ex-vereador e ex-prefeito de Porto Alegre João Dib (PP). Vereador por 40 anos, e prefeito por 999 dias, saúde e paz a este homem público de rara vertente de honestidade, competência e respeito à gestão pública. (Marcos Couto, Novo Hamburgo/RS)

Eleições

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) fez muito bem em declarar que as eleições do ano que vem serão realizadas, sendo algo inegociável (Jornal do Comércio, página 2, coluna Frases e Personagens, edição de 23/07/2021). Basta de palpites infelizes que vêm sendo dados por alguns políticos, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que se desgasta cada vez mais com frases ditas sem pensar antes. (Antônio Frazelli)

Praças

Faz bem a prefeitura em usar presidiários nos cuidados de praças, parques e jardins de Porto Alegre (Destaques na edição digital, página 2, Jornal do Comércio, edição de 23/07/2021). Já fomos considerados a cidade mais arborizada do Brasil e este título tem que ser mantido, com mais plantação de mudas e que, depois, sejam bem cuidadas. (Gislaine Montovar)

Tânia Carvalho

Excelente o texto "Tânia Carvalho lembra os melhores momentos de sua carreira na televisão" ( Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 23/07/2021 )! Na verdade, sabia pouco sobre ela! (Tonia Rosana)

Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos são uma atração mundial. Nestes, de 2020 adiados para este ano, a presença de tantos países menores em termos de população me chamou a atenção. Mas, como o importante é competir, é bom que todos os que possam e tenham os índices olímpicos entrem no grande certame esportivo mundial. (José Mano Ceres)