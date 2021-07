Investimento em estradas

A prova de que fazer concessões em estradas é uma medida boa é o fato de que grupo espanhol fará investimento de R$ 2,7 bilhões na RSC-287 ( Jornal do Comércio, edição de 21/07/2021 ). Quando é que o Estado teria esse valor? Dificilmente, dado os problemas que o Rio Grande do Sul vem passando há anos. Tem que fazer mais e mais concessões, em prol do progresso econômico gaúcho. (Ribamar Sérgio Contreiras)

Bombeiros

Após muitos dias de busca intensa, os corpos dos dois bombeiros que perderam a vida no início do combate ao incêndio na Secretaria de Segurança Pública (SSP) e outros órgãos estaduais foram encontrados. Sugiro que no novo prédio da SSP duas salas levem o nome deles, em homenagem ao sacrifício, quando no cumprimento do dever. Não resolverá nada em termos familiares e de suas mortes, mas ficará na lembrança de todos os seus sacrifícios. (Francisco B. Schneider, Campo Bom/RS)

Centro Histórico

Recuperar o Centro Histórico de Porto Alegre é algo elogiável. Mas, como outros leitores e porto-alegrenses em geral, lembro que ir derrubando os prédios antigos para fazer edifícios com 15 ou mais andares só sufocará o Centro, não dando margem para que as pessoas voltem a frequentá-lo, pois serão prédios comerciais, na maioria. Aí mesmo que ninguém mais vai querer morar nas ruas tradicionais do Centro, quando antes era até chique dizer que morava em muitas das suas ruas e avenidas. (Gelson A. Setúbal, Porto Alegre)

Pensão baixa

Concordo plenamente com a leitora Ida Maria Mariante Solevar ( coluna Palavra do Leitor, edição de 22 de julho do Jornal do Comércio ), quando diz que conceder apenas 60% de pensão ao sobrevivente de um casal de servidor municipal é muito baixa. Conceder 70% do que o falecido ou falecida recebia seria mais justo e não abalaria as finanças municipais. No mais, a reforma previdenciária do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, é boa e veio até tarde. (Leila B. Conceição, Porto Alegre)

Voto auditável

Incrível o que dizem certos cidadãos sobre voto auditável. Falar besteira é coisa de quem não entende do assunto. São analfabetos funcionais ou mal-intencionados. Nunca falaram com quem entende de informática e tenha boa intenção. (Sadi Luiz Braga, Capão da Canoa)

Olimpíadas

O Brasil largou muito bem nos Jogos Olímpicos do Japão. Pelo menos no futebol, com duas vitórias consagradoras. Pena que no futebol masculino a goleada não foi de 10 a zero. Daria um certo consolo pelos 7x1 que levamos da Alemanha em 2014, no Mundial do Rio de Janeiro. (Nelson Ramos, Porto Alegre)