O cooperativismo é uma fórmula consagrada no mundo inteiro, pelos seus resultados positivos em diversas áreas. Talvez dezenas, centenas ou milhares de atividades, onde as da agropecuária sempre se ressaltaram ( Caderno Especial Cooperativismo, Jornal do Comércio, edição de 02/07/2021 ). Isso é mais do que verdade aqui no Rio Grande do Sul, onde o agronegócio vem se destacando há anos, com ótimos resultados para a economia local e também trazendo bônus às contas externas do Brasil. O agronegócio é importante sob todos os aspectos, pois coloca alimento na mesa de todos e produz muita riqueza. (Juvenal Cardoso Meira, produtor rural, Barra do Ribeiro/RS)

Eduardo Leite

Fez bem o governador Eduardo Leite em assumir sua opção sexual, a fim de acabar com a boataria, geralmente grosseira e acusatória aqui no Rio Grande do Sul. E gostei também de ele ter dito que não fez campanha para Jair Bolsonaro (no segundo turno de 2018), mas apenas que votou nele. Deixar tudo às claras é bem melhor para ele e para todos nós, gaúchos. (Antúlio Ferrari Santini)

Eduardo Leite II

O governador Eduardo Leite anunciar ao público em geral que é gay não surpreendeu, pois havia muitos comentários a esse respeito. Penso que ele fez muito bem. Agora, os comentários e insinuações acabarão de vez. (Marcela Helmuth, Pelotas/RS)

Eduardo Leite III

Tenham ou não votado em Eduardo Leite, todos têm que reconhecer que alguém que foi vereador, presidente da Câmara Municipal e prefeito de Pelotas antes de se eleger governador tem muito para que reconheçam os seus méritos político-administrativos. Ninguém galga os postos que ele conseguiu sem ter muitos méritos. (Maria Helena Sandoval Richter, Pelotas/RS)

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro não aprende a ficar quieto e evitar tantas críticas contra ele. Agora já assestou baterias contra o governador Eduardo Leite por declarar sua opção sexual. Bolsonaro já aliou a exposição pública de Leite a uma candidatura ao Planalto, em 2022. Pois penso que, realmente, foi muito bom o governador ter dito como é. E também tenho certeza de que ele será uma boa opção ao Planalto em 2022. Bolsonaro quer porque quer ser reeleito e combate todas as possíveis candidaturas que não sejam a dele. (Marlene Jardim, Porto Alegre)

Futebol

O Grêmio vai continuar trocando de técnico e sem ganhar. Quem ganha jogo é o time, não o treinador, que, se não atrapalhar, já ajuda muito... (Antenor Lemos de Albuquerque, Porto Alegre)

Futebol II

A seleção brasileira ganhou até agora, não sei se passará pela semifinal para chegar à final, o que milhões de brasileiros desejam. Pelo menos será motivo para esquecer tantos problemas que estamos vivenciando há um ano e meio, com essa maldita pandemia que não quer acabar e vai infectando e matando mais e mais pessoas. Mas, os nossos jogadores têm que apresentar mais. Estão praticando um futebol burocrático, sem nenhuma jogada de grande destaque, como sempre foi a tradição do nosso esporte bretão, reconhecido por isso no mundo inteiro. (Oswaldo da Lima)