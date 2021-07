Esporte é educação

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Jornal do Comércio ( Cumprimento o jornalista Edgar Lisboa por sua coluna no Repórter Brasília, página 17, edição de 01/07/2021 ), pelo importante e oportuno texto sob o título Para onde vai o nosso Esporte? Ao que eu acrescentaria: Para onde vai nossa Educação? Os Estados Unidos e outras destacadas nações fizeram do esporte um Instrumento da Educação, e o Brasil? Esqueceu ou não viu importância de fazê-lo? Fora o futebol, raro outro esporte praticado pela nossa juventude, no curso de sua formação na escola. Em 1991, era eu deputado federal e apresentei meu Projeto de Lei número 1.477, aprovado na Câmara e Senado, sancionado pelo presidente da República, e que foi, lamentavelmente, revogado pela Lei Pelé, quando deveria ser aplicado juntamente com a Lei Pelé, pois não se contradiziam, mas se complementavam. (Victor Faccioni, ex-deputado federal)

CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) quer derrubar o presidente Jair Bolsonaro, está fazendo de tudo para levantar mais e mais acusações contra ele. Se houve mesmo corrupção na compra de vacinas, com certeza não foi ele quem praticou atos criminosos. Mas a CPI quer imputar tudo a ele, como se o presidente soubesse de tudo o que se passa em seus ministérios. (Mário Antônio Centeno, Pelotas/RS)

Frio

Que faz frio aqui no Rio Grande do Sul, isso todo mundo sabe desde tempos bem passados, dos nossos bisavós, no mínimo. Por isso penso que devemos explorar a queda de neve para incrementar o movimento turístico, algo que o pessoal da serra gaúcha já está fazendo e muito bem. (Aldair Monteiro Lobatto, Parobé/RS)

Frio II

Eu estava no trânsito, na última vez que caiu neve em Porto Alegre, isso há no mínimo há 30 anos. A mídia bem que poderia relembrar o fato, com fotos e filmes da época. (Martha Oliveira)

Mortes

Com a pandemia, praticamente não são feitos velórios das pessoas. Mesmo tendo muitos parentes e colegas de profissão ou no trabalho, o corpo do falecido ou da falecida é sepultado de maneira rápida. Uma tradição que a pandemia parece que também está sepultando. (Luiz Mário Baroni, Porto Alegre)

Lázaro Barbosa

Lázaro Barbosa, um infeliz que matou uma família e, antes, já havia cometido assassinato, acabou sendo vítima da própria violência. Enfrentando policiais arnmados com metralhadoras, acabou morto com dezenas de balaços. Pediu esse fim, e acabou morto mesmo. (César Amarante)