Ninguém pode reclamar da falta de apoio do governo federal para a agricultura nacional, depois que o Plano Safra para 2021/2022 prevê nada menos do que R$ 250 bilhões em recursos (Jornal do Comércio, 23/06/2021). Se é o agronegócio que está puxando a economia brasileira, essa situação vai continuar em 2022, para a felicidade geral da nação. (Paulo Marcos de Almeida, Eldorado do Sul)

Vila Cai Cai

Muito bom o trabalho que voluntários estão fazendo para a reconstrução de seis casas destruídas por incêndio na Vila Cai Cai (coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, página 17, edição de 30/06/2021). Mas agora falta verba para construir as novas moradias, cujo preço é bem barato, entre de R$ 35 mil e R$ 65 mil. A prefeitura de Porto Alegre bem que poderia bancar ou buscar quem desejasse também ajudar, como empresas. (Neide Aparecida Mantova, Guaíba/RS)

Tramandaí e o frio

Tramandaí cria espaço para pessoas em situação de rua no inverno " (Jornal Cidades, JC, edição de 29/06/2021). Que benção. Ontem mesmo comentei com meu marido que, apesar de estar sentindo muito frio, eu ainda tinha uma cama e cobertas quentinhas. Que dó de quem não tem. Ainda bem que alguém pode organizar uma ação como essa. (Miriã Ramos)

Salários em dia

Com governo do Estado e prefeitura de Porto Alegre pagando seus servidores, inativos e pensionistas neste dia 30 de junho (JC, edição de 30/06/2021), o comércio e os serviços devem ganhar um bom fôlego na Capital e no Estado. A arrecadação vai ter um fôlego também, equilibrando as contas públicas. Em nível federal, isso já vem acontecendo, felizmente. (Moacir Pesce, Jaguarão/RS)

Política

Políticos têm que concentrar seus esforços e ideias para encontrar soluções para que os negócios voltem. Aqui no Estado, tudo indica que a volta está indo bem, mas também agora quase todos afirmam que a pandemia tem que terminar. Ela que inferniza a vida de todos nós há um ano e meio. Que venham mais a e mais vacinas, a fim de que não ocorram mais interrupções na imunização do povo. (Rubilar Matoso de Cerqueira, Guaíba)

Eleições

Avalio que as chances do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2022 ao Planalto são muito baixas. Bolsonaro é a versão brasileira de Donald Trump (ex-presidente dos Estados Unidos), que não soube se impor, cometeu muitos erros durante seu mandato, e acabou derrotado. No caso do brasileiro, as chances são ainda menores, dada a grande quantidade de partidos daqui e a postura mais fraca do brasileiro. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul)