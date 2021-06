Não surpreende nada saber que muitas lojas, bares e restaurantes vão sair, ou já saíram, da badalada Padre Chagas, rua famosa do bairro Moinhos de Vento ( Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, edição de 28/06/2021 ). Com o reajuste dos aluguéis em torno de 35%, fica difícil, com a queda no movimento por causa da pandemia, manter um negócio. As pessoas continuam ficando muito em casa e não indo aos bares, cafés e restaurantes da cidade. Penso que aí está o grande problema. Os proprietários devem negociar e aplicar 15% no máximo de correção nos aluguéis, ou ficarão com os espaços vazios. (Herbert do Valle, Porto Alegre)

Eleições 2022

O foco dos principais problemas do Brasil está deixado de lado, principalmente a pandemia da Covid-19, pois os políticos e alguns governantes só querem falar nas eleições de 2022. Falta quase um ano e meio até o pleito do ano que vem, e não dá para entender tanta preocupação agora. Temos que nos preocupar é com a vacinação, com o aparelhamento de hospitais e evitar a morte de tantas pessoas, como vem acontecendo também em 2021. Conheço pessoas, colegas de trabalho e vizinhos, que já perderam parentes para o coronavírus e criticam muito essa discussão que consideram inútil, com razão. (Élida Aves)

Carris, EPTC e Procempa

Todos os administradores públicos que se elegem na prefeitura de Porto Alegre relatam sobre as dificuldades de gestão destas empresas EPTC, Carris e Procempa. Entretanto, todos estes mesmos gestores públicos continuam ocupando cargos e se elegeram novamente. Esperamos que façam projetos de inovação para que os funcionários acreditem na credibilidade desta administração. (Marcelino Pogozelski, presidente da ONG Vida Viva)

Raul Ellwanger

Raul Ellwanger II

Mas que relato bacana! Parabéns Raul Ellwanger, e parabéns ao jornalista Paulo César Teixeira pela divulgação deste mestre da canção gaúcha! (Luiz Jakka)

Futebol

Grêmio e Internacional estão penando no Campeonato Brasileiro. Muitos não aceitam essa situação, pois pensam que a dupla Grenal é imbatível. Mas, a realidade prova que não é bem assim. Então, vamos aceitar a realidade do futebol. (Moisés Soares)