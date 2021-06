Cihttps://admin.fivenews.intranet.jc/#citnonema Orpheu

Muito boa lembrança do cinema Orpheu, nos últimos anos mudando para Cine Astor, reportagem de Patrícia Comunello, página 7, edição de 25 de junho de 2021 do Jornal do Comércio. Adolescente, muito fui naquele cinema para ver filmes muito bons. Ainda bem que a fachada foi preservada, trazendo lembranças de anos que não voltam mais. (Fernando Henrique Travassos)

Cinema II

Fachada do Cine Astor revela um novo hotel " (JC, 25/06/2021). Parabéns para quem consegue lutar e manter o nosso patrimônio, com o tombamento de nossos prédios históricos. Não há cultura de um povo sem sua história. (Joel de Oliveira Campos)

Cinema III

Passo todos os dias em frente e lembro dos bons tempos do cinema. Saudades. (Breno Schultz)

Pichações

É lastimável o visual de certas áreas em Porto Alegre, por conta das pichações feitas sem o menor respeito pelo patrimônio histórico. É o caso da Igreja Conceição e, ao lado, da Beneficência Portuguesa. Ambos os prédios estão totalmente pichados, principalmente no lado do Túnel da Conceição. Isso tem que acabar, é muito triste para a cidade. (João Carlos de Almeida)

Imposto de Renda

Corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é medida inadiável. Não se concebe mais que aqueles brasileiros que ganham muito pouco continuem pagando imposto sobre uma renda quase miserável. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu e enviou proposta ao Congresso Nacional. Ainda bem! (Rudinei Henkel)

Minorias

No passado eram os empregados contra os empregadores. Ocorre que muitos empregados perceberam que sem os empregadores não há emprego e, portanto, passaram a apoiar os empreendedores (eis que sindicatos não gera demanda). Ao perceber que a quantidade de votantes tinha caído, partidos ditos "preocupados com a sociedade" abraçaram a causa das minorias. Antes era "rico contra pobre", hoje nem se sabe mais o que se está se defendendo! (João Paulo Mynarski Silveira, engenheiro civil)

CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid está indo além do que é a sua atribuição. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) já ameaçou prender aqueles que contestam as informações e depoimentos obtidos. Se quem depõe for mulher, então, ninguém respeita. Isso tem que acabar. (Maria do Carmo Santori, Garibaldi/RS)