Previdência municipal 

Se os servidores federais e os estaduais estão seguindo as mesmas regras da Previdência, não entendo por qual motivo os servidores da prefeitura de Porto Alegre não queriam entrar no modelo adotado nos outros dois níveis (Jornal do Comércio, edição de 24/06/2021). Toda a mudança sempre tem contestações, mas adotar o mesmo modelo de idade federal e estadual não me parece algo errado. (Carlos Eduardo Contreiras, Porto Alegre)

Hotel e Cine Astor

"Novo hotel de bandeira portuguesa vai abrir onde era o antigo Cine Astor" (Jornal do Comércio, edição de 25/06/2021). Ainda bem que pelo menos uma pequena parte da memória da cidade está sendo preservada. A fachada é linda! (Marcela Pearson)

Hotel e Cine Astor II

Em relação à matéria sobre o novo hotel onde era o Cine Astro, muito legal manterem a fachada do cinema! (Ilone Clezar)

Centro

O Centro de Porto Alegre está precisando de revitalização o quanto antes. A aparência não é nada boa já faz um bom tempo. Os porto-alegrenses que moram na área central devem ajudar, principalmente na limpeza. O visual hoje é muito ruim, com calçadas e sarjetas com entulhos de todos os tipos. Se em cada residência ou edifício as pessoas que ali moram tratarem de cuidar, de varrer, logo a aparência do Centro será melhor. (Cláudia Monteiro)

Empresas&Negócios

"Ciclo do charque ainda se reflete na economia de Pelotas" (Reportagem Especial, caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição 21/06/201). As casas das charqueadas são lindas na beira do Canal de São Gonçalo já trabalhei em várias festas por lá. Já serviram de palco para filmes. Lindas. (Mario Moro)

Clima

O clima no Rio Grande do Sul sempre teve alternâncias, em todas as estações. Agora ter, no mesmo dia, muito frio pela manhã e à tarde voltar uma sensação de calor me deixou confuso, como na semana passada. Mas, o clima é assim mesmo, segundo dizem meteorologistas, então, temos que aguentar. (Belatriz de Matta, Canoas/RS)

Vacinas

A falta cíclica de vacinas nos postos de saúde de diversas capitais faz com que o Brasil se apresse e faça sua própria vacina contra a Covid, como já tem para outras doenças, e com sucesso. Não se pode ficar à mercê da importação e da boa vontade dos fornecedores de outros países. (Marco Antônio Rubilar de Mendonça)