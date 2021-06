Bolsonaro e provocações

coluna Começo de Conversa Jornal do Comércio, edição de 23/06/2021), quando diz que o presidente Jair Bolsonaro se irrita com provocações. Ao dar respostadas grosseiras, aí mesmo que ele fica sendo alvo das críticas. Ele tem que aprender a ignorar certas frases e acusações. Será melhor para ele e para o Brasil. (Gisiele Maria da Rosa) Tem razão o colunista Fernando Albrecht (, edição de 23/06/2021), quando diz que o presidente Jair Bolsonaro se irrita com provocações. Ao dar respostadas grosseiras, aí mesmo que ele fica sendo alvo das críticas. Ele tem que aprender a ignorar certas frases e acusações. Será melhor para ele e para o Brasil. (Gisiele Maria da Rosa)

Golpe

Não passa um dia sem que eu receba um telefonema em casa. No entanto, quando pego o telefone, geralmente o fixo, ninguém fala. Já pelo celular, ouço uma voz feminina dizendo que é do meu banco e que tenho pendências. Mas a questão é que não tenho nem nunca tive conta corrente ou de poupança no banco citado pela mocinha do outro lado da linha. Se a gente der trela, acaba caindo em um novo golpe. (José Tibúrcio)

Golpe II

Pelo telefone recebi já umas três vezes uma chamada dizendo que meu cartão de crédito foi clonado e que tentaram tirar R$ 5 mil da minha conta, que fizeram compras de R$ 5 mil. Se a gente acreditar na pessoa dizendo que é do banco, e informar onde se tem conta e cartão de crédito, enviando dados, se dá mal. É tudo mentira. Vamos todos tomar cuidado. (Eneida Bacellar Rigvera, Porto Alegre)

Correios

Estou recebendo correspondências despachadas nos Correios em abril. Claro que as contas estão todas vencidas. Sorte minha que a maioria é com débito direto na conta-corrente. Aí, não fico muito preocupado. Porém, receber correspondência com quase três meses com atraso? (Giuliano C. Mentges)

Vale-transporte

comentário de Rodolpho Espinoza Em resposta ao(Palavra do Leitor, Jornal do Comércio, 21/06/2021), questionando o projeto que está sendo discutido para ajustar o vale-transporte (V.T) da Capital, a Secretaria de Mobilidade Urbana esclarece que a proposta visa diminuir o valor da tarifa do transporte coletivo em Porto Alegre e não criar um novo imposto. Se a proposta for aceita, o valor da passagem pode ser reduzido em até 50% e grande parte das empresas não teria um acréscimo em sua folha de pagamento. O valor seria para todos os funcionários registrados, bem menor do que o empregador paga hoje, possibilitando uma tarifa social ao sistema de aproximadamente R$ 3,50. Hoje, aqueles que optam pelo VT tem direito a utilizar o mesmo duas vezes ao dia (para ir e voltar do trabalho). Se a proposta for aceita, poderão utilizar o ônibus quantas vezes e os dias que quiserem, incluindo finais de semana. Priorizar o transporte e o tornar acessível a todos é um sinal de civilidade e progresso. (Coordenação de Comunicação Social da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana/EPTC)