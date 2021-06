Muito importante esse tema energético (" Matriz diversificada pode reduzir risco de apagão ", Jornal do Comércio, 21/06/2021). Energia, sempre que se tem crises, o mais fácil é pensar em reduzir consumo e isto tem acontecidos sucessivamente de forma paliativa nos últimos governos federais e no Rio Grande do Sul. Água em baixa e energia em alta de consumo, não existe magia para solucionar, somente investir maciçamente. Quanto ao consumo consciente, sim, deve ser estimulado, mas não como solução e, sim, de forma didática. (Leonardo Frantz Bastos)

Ônibus a R$ 5,20

Parabéns ao prefeito Sebastião Melo (MDB), ao dizer que não aprovará a tarifa de ônibus a R$ 5,20 em Porto Alegre . A população de mais baixa renda é que usa, na maioria, o transporte coletivo na Capital. Conheço pessoas da classe média e média alta que há meses passaram a usar táxis ou o modelo Uber e se julgam bem atendidas, sem problemas de uso com o automóvel próprio. É uma tendência que julgo que veio para ficar. Logo, as empresas de ônibus terão de se reorganizar, ou, com muito menos usuários e com a pandemia, só terão mais problemas. (Lúcio Conde, Porto Alegre)

Cais Mauá

Sou grande entusiasta do Cais e do rio, do que representam e do que podem proporcionar a nós, porto-alegrenses. O palco está montado, está tudo ali, falta criar um espaço que, se bem projetado, estará entre os ambientes mais belos do mundo nesta concepção. Já estive duas vezes no Embarcadero , uma amostra do que pode ser nosso Cais Mauá. Espero que o cronograma de elaboração de sua utilização corra o mais rápido, para que no ano que vem já tenhamos uma maquete, e que venha a transformar o astral de nossa cidade. Sugiro um teleférico que corra de ponta a ponta o Cais, indo por cima dos pavilhões, com vista para a cidade e para o rio, com uma ou duas paradas em pontas estratégicos. Temos que ser uma cidade que pensa o futuro, sair desta estagnação. (Eduardo Holztrattner, Porto Alegre)

Dias da Cruz

A Casa de Apoio Dias da Cruz, na avenida Ipiranga com João Pessoa, faz, há décadas, um trabalho assistencial muito bom. Agora, com a pandemia, então, só tem ajudado, diariamente, dezenas de pessoas ditas hoje em dia como "em situação de rua", modismo que julgo até pernóstico, ou seja, sem ter nem onde morar ou o que comer, uma tristeza só. Parabéns aos dirigentes do Dias da Cruz, pelo trabalho que fazem em prol dos seus semelhantes. (Carla Montenegro)

