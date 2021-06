Jornal do Comércio, página 4, edição de 14/06/2021). O político, que ficou conhecido pelo movimento das Mãos Limpas, tinha uma trajetória importante e, com certeza, chegaria a governador do Rio Grande do Sul, tendo falecido em acidente de avião. Uma pena. (Estela Etcheverria, Porto Alegre) Muito boa a lembrança dos 100 anos que Fernando Ferrari estaria completando no último dia 14 de junho (Opinião,, página 4, edição de 14/06/2021). O político, que ficou conhecido pelo movimento das Mãos Limpas, tinha uma trajetória importante e, com certeza, chegaria a governador do Rio Grande do Sul, tendo falecido em acidente de avião. Uma pena. (Estela Etcheverria, Porto Alegre)

Sou amigo e admirador do trabalho do Bebeto Alves, feliz por ter compartilhado bons momentos musicais com esse grande artista. Quero cumprimentar o jornalista Igor Natusch pela excelente matéria " Músico Bebeto Alves reinventa fronteiras artísticas e prepara novo disco " (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 11/06/2021), com uma enorme janela cronológica, cheia de fontes e bem escrita. Ao Bebeto, meus melhores votos de sucesso para os novos trabalhos. (Pedrinho Figueiredo)

Estudo sobre o Cais Mauá inicia com escuta ao público " (coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, 16/06/2021). A recepção do novo consórcio foi muito diferente do que aconteceu na gestão anterior, com a abertura do diálogo. É um bom começo, mas precisamos que a consulta à população seja efetiva, como muito bem colocaram os professores da Ufrgs. Parabéns pela matéria! (Jacqueline Custódio)

leitora Maria Kauer, sobre meu artigo de terça-feira , 08/06/2021, página 4/Opinião do JC, reivindicou "propostas para solucionar essa crise sanitária e política" (Palavra do Leitor, edição de 09/06/2021 do Jornal do Comércio). A questão é o sistema imunológico, mesmo com vacinas há riscos em casos de contaminação por alta carga viral. Por isso, o uso de máscaras, higienização e distanciamento social seguem sendo importantes. E tudo indica a necessidade de renovar a vacinação anualmente, pois há perda de resposta imunológica com o passar do tempo. O governo deve ser científico e didático, respeitando protocolos e impedindo aglomerações. (Montserrat Martins, médico psiquiatra)

Eu, como milhões de brasileiros, estou esperando que surja um terceiro nome, a tradicional terceira via, para concorrer à presidência da República em 2022. Ficar no mais do mesmo, Jair Bolsonaro ou Lula, será um retrocesso para o Brasil, pelos motivos que todos conhecem. (Diogo de Souza Pastor)