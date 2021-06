Não é admissível que um Estado como o Rio Grande do Sul ainda tenha tantas cidades sem acesso asfaltado às malhas principais, aos entroncamentos com rodovias maiores, sejam estaduais ou federais (Jornal do Comércio, página 5, edição de 10/06/2021). Foi uma boa iniciativa do governador Eduardo Leite (PSDB) lançar um programa visando acabar, em alguns anos, com essa lacuna e também com a mau estado de muitas estradas, que são de chão batido. Aliás, aprendi que estradas são de terra, de areião, e rodovias são aquelas pavimentadas. Mas aceita-se usar a palavra estradas para todas. (George Augusto C. Manta, Porto Alegre)

Estradas gaúchas II

Promoções

Muitas pessoas criticam datas como o Dia dos Namorados, dizendo que só visam aumentar o lucro do comércio. No entanto, não vejo nada ilegal, imoral ou indecente na finalidade, mesmo que seja também visando aumentar as vendas em algumas datas. A relação dos namorados é algo saudável, como também homenagear no Dia das Mães, dos Pais e assim por diante. É muita má vontade só criticar essas promoções. (Noêmia Barbosa)

Máscaras

O presidente Jair Bolsonaro não deveria falar sobre máscaras. Deixe os assuntos da saúde pública para os médicos, infectologistas e especialistas da área. Ou, então, como já tem acontecido mais de uma vez, seus adversários, principalmente os políticos, caem em cima dele, criticando tudo o que ele diz. Com ou sem máscara, o que interessa é vacinar todos os brasileiros contra a Covid logo. (Suely Andrade, Porto Alegre)

Reformas

Sem as reformas administrativa, tributária, judiciária e política, o Brasil não vai sair do atoleiro e da inércia. Precisa acabar com os privilégios de classes e grupos que ficaram de fora da reforma na Previdência. Todos têm que entrar, não pode haver diferenças entre sexos, idades, nem categorias de funcionários, militares ou políticos. Como diz bem a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, aplique-se a lei e as regras de aposentadoria, planos de saúde, vagas em universidades, decisões da Justiça. As atividades públicas devem se preocupar com o bem social (saúde, educação e segurança), infraestrutura de mobilidade e de exploração de energias renováveis, captação de águas (licenciar barragens, poços artesianos), saneamento básico e fiscalizações para disciplinar. Vamos valorizar e praticar a ética e os bons costumes. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre)