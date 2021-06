Jornal do Comércio, Que o preço da carne está proibitivo para boa parte da população, isso é uma verdade. No Estado que tem rebanhos bovinos, frigoríficos de abate enormes e se orgulha do churrasco, comer carne virou programa para gente de posses ( páginas 10 e 11, edição de 04/06/2021 ). Os que produzem dizem que o custo da produção está alto. Mas será que o preço atual tem só essa razão de ser, ou também temos muito lucro? (Norberto Fioravante)

Venda da Refap

Se for confirmada a assustadora notícia de que a venda da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) dará uma brutal queda na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), penso que o governo federal tem que pensar mais na ideia e talvez nem concretizá-la (Jornal do Comércio, páginas 10 e 11, edição de 24/05/2021 ). Mas já li também que isso não é uma certeza, apenas uma possibilidade. Tomara que seja assim. (Geraldo Sá)

13º salário do INSS

Muito boa a ideia do governo federal ao antecipar, mais uma vez, o pagamento do décimo-terceiro salário dos aposentados do INSS. Serão duas parcelas, uma agora, desde o final de maio e entrando em junho, e outra no final do mês que vem e chegando em julho. Serão muitos bilhões girando na economia e garanto que a arrecadação municipal, estadual e a federal vai melhorar bastante. (José Carlos M. de Aragão, aposentado)

Orla do Guaíba

Outro setor da orla do Guaíba está praticamente pronto e deve ser entregue à população em breve. Tem atrações esportivas e locais de serviços, o que atrairá muita gente. Também para serem aproveitados pelos porto-alegrenses, não será preciso derrubar o Muro da Mauá, como alguns continuam pedido, erradamente. Parabéns ao ex-prefeito José Fortunati, em cuja administração, começaram as obras da orla do Guaíba. (Ricardo Fontoura de Brittes)

