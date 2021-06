Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Jornal do Comércio, edição 07/06/2021). Matéria esclarecedora, fornecendo dados econômicos e sociais, que, talvez, muitos órgãos públicos brasileiros desconheçam pela "diminuta importância" com que tratam o tema! (Luiz Roos) Parabéns pelo texto " Indefinições ameaçam operação na Ponte São Borja-Santo Tomé " (Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios,, edição 07/06/2021). Matéria esclarecedora, fornecendo dados econômicos e sociais, que, talvez, muitos órgãos públicos brasileiros desconheçam pela "diminuta importância" com que tratam o tema! (Luiz Roos)

Dia do Meio Ambiente

Milhões de vacinados

A vacinação dos gaúchos já atingiu quase 5 milhões de pessoas até o domingo (Jornal do Comércio, página 20, edição de 07/06/2021). O Rio Grande do Sul está na frente de quase todos os estados na vacinação. E só com ela vamos voltar à normalidade. (Maria Júlia Fonseca, Porto Alegre)

Orla de Ipanema

Recuperar a orla da praia de Ipanema aqui na Capital é uma boa notícia . Quem mora em Porto Alegre há muitas décadas, como eu, sabe que o aproveitamento do Guaíba sempre se deu na Zona Sul, nada de Centro da cidade, como querem alguns, para tanto pedindo até a derrubada do Muro da Mauá. Isso será um contrassenso técnico, eis que o sistema de proteção contra as cheias da cidade custou muito dinheiro e foi projetado após a grande e devastadora enchente de 1941. (Celso Soares de Amarante)

PIB em alta

Com todos os problemas sanitários, o Brasil está avançando, com um Produto Interno Bruto (PIB) maior neste 2021 , além do que o Ibovespa tem recordes. Ruim para os críticos de sempre, bom para os brasileiros em geral. (Newton dos Santos Martins)

Inter