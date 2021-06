Dia do Meio Ambiente

Jornal do Comércio, veiculado na edição de 4 de junho/2021, constitui documento de consulta e arquivo permanente. Parabéns, em especial pelo editorial de Guilherme Kolling e congratulações a todos que contribuíram na elaboração do material. Mais do que nunca, ecologia é tema atual, onipresente e que diz respeito a todos nós. E o time do JC compreendeu esta premissa. (Gilberto Jasper, jornalista, Porto Alegre) Moderno, atual, ricamente ilustrado e com linguagem acessível, o caderno do Dia Mundial do Meio Ambiente do, veiculado na edição de 4 de junho/2021, constitui documento de consulta e arquivo permanente. Parabéns, em especial pelo editorial de Guilherme Kolling e congratulações a todos que contribuíram na elaboração do material. Mais do que nunca, ecologia é tema atual, onipresente e que diz respeito a todos nós. E o time do JC compreendeu esta premissa. (Gilberto Jasper, jornalista, Porto Alegre)

Investimentos no Estado

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou um plano de investimentos públicos no Estado (caderno especial Dia da Indústria, edição de 25/05/2021 do Jornal do Comércio ). É bom que ele faça isso, pois o noticiário sobre a Covid-19 está massacrando, além da saúde, o psicológico das pessoas, que só estão lendo, ouvindo e vendo notícias dos que estão sendo infectados e morrendo pela doença. Falar sobre ações positivas, se não resolve os problemas do novo coronavírus, pelo menos traz esperança em dias melhores na economia. (Norma Suzana Montana, Porto Alegre)

Copa América

Com argumentos bem falhos de dirigentes esportivos gaúchos, Porto Alegre ficou fora da Copa América, uma pena. Ora, se não temos público em outros três ou quatro campeonatos com jogos disputados aqui todas as semanas... Com as delegações sendo vacinadas e com número pequeno de integrantes, não entendo por qual motivo perdemos de ser uma das sedes da Copa América, também sem público. Quanto à Covid-19, ela continua atacando, com ou sem jogos de futebol. Ainda bem que tivemos o jogo da Seleção, pelas eliminatórias da Copa. Aí, não tem problema do coronavírus... (Victor Antônio Tendel)

Pandemias

Bom o editorial do dia 1º de junho do Jornal do Comércio, abordando as semelhanças entre as pandemias de 1918/1920 e a atual do coronavírus. Lembrou a chamada Gripe Espanhola, ocorrida no mundo após a 1ª Guerra Mundial. Grato pelo histórico, quando a medicina ainda engatinhava comparando-se com os tempos atuais. (Hans Peter Gerwy)

