Contratos de aluguel

melhor mesmo é fazer negociação Jornal do Comércio, páginas 6 e 7, edição de 31/05/2021). Caso contrário, mais e mais imóveis serão desocupados, principalmente se forem para comércio, que está mal, com os problemas da pandemia. (Luiz Olavo de Azambuja, Porto Alegre) Aumentar o valor dos alugueis pelo Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) é mesmo uma paulada para quem está alugando, ótimo para os proprietários. Mas oe aplicar o Índice de Preços do Consumidor no Atacado (IPCA), mais baixo e que espelha a verdadeira inflação para as pessoas no seu cotidiano (, páginas 6 e 7, edição de 31/05/2021). Caso contrário, mais e mais imóveis serão desocupados, principalmente se forem para comércio, que está mal, com os problemas da pandemia. (Luiz Olavo de Azambuja, Porto Alegre)

Prova de vida

Quem é aposentado ou pensionista do INSS está com dificuldade para fazer a Prova de Vida. As agências da Caixa Econômica Federal estão fechadas e só atendem marcando hora, o que não é nada fácil, quando uns e outros conseguem. Tem que marcar dia para visita presencial. Os aposentados e pensionistas querem fazer a Prova de Vida. Nenhum deles quer ficar sem receber, em meio à pandemia. (Ema Berta)

Ceitec

As privatizações só continuam importantes para os defensores da dependência tecnológica do nosso País. Os países desenvolvidos estão reestatizando suas empresas, a farsa da qualidade com baixos preços acabou, os maus serviços desmentiram todas as lorotas históricas que, por aqui, ainda são vendidas pelos comerciantes da opinião. A entrega da Ceitec mostra o nível de desconhecimento e oportunismo, pois, só o desenvolvimento de chips e semicondutores justificaria os investimentos desse centro de estudos. Qualquer país desenvolvido iria apoiar este segmento científico, nós jogamos fora, pagaremos caro por esta insanidade, mais atraso e dependência são esses o nosso destino! A escravidão tecnológica continuará até quando? (Marcelino Pogozelski, presidente da ONG Vida Viva)

Copa América

Quando temos vários campeonatos de futebol (alguns sem muito interesse) sendo disputados no Brasil, não entendo tanta oposição à Copa América ser realizada aqui no País. Sem público, como os atuais jogos, qual é o problema? É apenas oposição por oposição, sem argumentos válidos. (Gildo Mendes de Campos, Guaíba/RS)