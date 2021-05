Vistos para os EUA

Consulado dos EUA emite vistos para estudantes Jornal do Comércio, página 5, edição de 27/05/2021). É o sonho de muitos estudar lá, mas a burocracia junto com a Covid-19 atrasaram a emissão dos vistos. Ainda bem que isso acabou. (Marilena Dutra Terra, Rio Grande/RS) Finalmente o governo dos Estados Unidos liberou vistos para que estudantes brasileiros façam cursos nos Estados Unidos ("",, página 5, edição de 27/05/2021). É o sonho de muitos estudar lá, mas a burocracia junto com a Covid-19 atrasaram a emissão dos vistos. Ainda bem que isso acabou. (Marilena Dutra Terra, Rio Grande/RS)

A visão empreendedora de Jenor e Zaida Jarros, em 1933, nos permitiu usufruir de um dos melhores e mais completos veículos de comunicação do Brasil, o Jornal do Comércio. São 88 anos de grandes serviços prestados aos gaúchos, com informação de credibilidade, conteúdos que pautam o mundo empresarial do Rio Grande do Sul. (Vitor Augusto Koch, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul)

A economia e os negócios estão em constante transformação, ainda mais com os desafios da atualidade. E o Jornal do Comércio tem cumprido com excelência a missão de compartilhar tendências, analisar fatos e projetar o que vem pela frente. É leitura obrigatória para quem precisa saber o que está acontecendo na iniciativa privada gaúcha, destacando excelentes referências em empreendedorismo. (Marcio Coelho, CEO do Brivia Group)

Frente aos grandes desafios do Estado, o Jornal do Comércio sempre foi voz ativa a serviço do desenvolvimento, da liberdade e de uma vida melhor aos gaúchos. Foi assim em diferentes momentos da história - e não é diferente agora, quando a pandemia nos desafia na saúde e na economia. Parabéns por 88 anos marcados por um jornalismo de qualidade. (Henri Siegert Chazan, presidente do Sindihospa - Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre).

A longevidade de um veículo de comunicação está diretamente ligada à credibilidade reafirmada todos os dias e à entrega de seus profissionais. As empresas encontram no JC um jornalismo sério e de qualidade, que contribui para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. (Mônica Canellas Rossi, CEO do RMMG Advogados)

