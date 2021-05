JC 88 anos

ano em que celebra 88 anos, o Jornal do Comércio Nestemerece todo o reconhecimento pela qualidade com que premia cinco dias por semana seus leitores, como eu. Envio meus especiais cumprimentos à direção e a todos os colaboradores. (Yeda Crusius, PSDB, ex-governadora do Estado)

Meus efusivos cumprimentos ao presidente Mércio Tumelero e diretoria do Jornal do Comércio pelos 88 anos deste importante diário da área da economia do nosso Estado e que de forma ininterrupta mantém muito viva a posição isenta de bem informar seus leitores. Estendo meus cumprimentos aos dedicados jornalistas que integram o corpo do Jornal do Comércio. (Jair Soares, PP, ex-governador do Estado)

Cumprimentos pelos 88 anos do Jornal do Comércio, hoje com excelente cobertura não apenas em economia e negócios, mas também na cobertura política, tema muito atual. (Lasier Martins, Podemos, senador)

No processo de desenvolvimento de um Estado, tão importante quanto o trabalho é a informação completa e confiável. É justamente isso que o Jornal do Comércio traz, diariamente, em seus 88 anos de existência! Notícias que contextualizam cenários e auxiliam na tomada de decisões, contribuindo, dessa forma, para o crescimento do RS. Vida longa ao profissionalismo e bom jornalismo do JC! (José Paulo Cairoli, produtor rural e ex-vice governador do Estado)

A trajetória de 88 anos do Jornal do Comércio orgulha a imprensa do RS. Nesta data festiva, deixamos registrado nosso reconhecimento por esta caminhada fundamental para o Jornalismo gaúcho e brasileiro. Em nome dos 100 mil advogados e advogadas do RS, felicitamos pelos 88 anos. (Ricardo Breier, presidente da OAB/RS)

Vida longa a esse veículo, que se destaca também por ser o único a oferecer aos profissionais da Contabilidade um caderno especializado no segmento - leitura obrigatória na classe contábil. (Ana Tércia Lopes Rodrigues, Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul)

As páginas do Jornal do Comércio são testemunhas da história do desenvolvimento e das potencialidades do Rio Grande do Sul. Parabéns por essa trajetória que tanto orgulha os gaúchos, levando um jornalismo de qualidade e de tantas contribuições ao nosso crescimento. (Ricardo Avila, diretor da Ecovix Construções Oceânicas S/A)

Brasil afora são poucos os veículos de comunicação que possuem tamanha excelência na produção de conteúdo jornalístico voltados aos negócios. Nosso reconhecimento à qualificada equipe de profissionais que faz do Jornal do Comércio um veículo de tradição e excelência naquilo que se propõe. Vida longa ao JC! (Anderson Trautman Cardoso, presidente da Federasul)

Há 88 anos, o Jornal do Comércio atende com qualidade, precisão e dados relevantes às necessidades de seus leitores e leitoras, razão de ser de sua existência. (Irmã Lúcia Boniatti, diretora-Presidente da AESC - Associação Educadora São Carlos / Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas)