China e o agronegócio

China quer ampliar compras do agro sustentável do Brasil Jornal do Comércio, página 10, edição de 21/05/2021). A vocação do Brasil continua no campo, ainda que o nosso parque industrial seja grande e também contribua para o progresso nacional. (Marcelo Gomes Pereira, produtor rural, Taquara/RS) Se existe um setor da economia que está mantendo o crescimento do Brasil em meio à pandemia, esse é o agronegócio. Por isso é de aumentar o otimismo quando a, comprando produtos chamados de verdes (, página 10, edição de 21/05/2021). A vocação do Brasil continua no campo, ainda que o nosso parque industrial seja grande e também contribua para o progresso nacional. (Marcelo Gomes Pereira, produtor rural, Taquara/RS)

Privatização da Refap

Venda da Refap pode impactar arrecadação " (Jornal do Comércio, páginas 10 e 11, edição de 24/05/2021). Não vejo razão para esta preocupação, a refinaria não será desativada e, sim, vendida. Há grande expectativa para modernização e aumento da capacidade de refino, além de novos produtos. A pergunta que deixo aqui seria: por que diminuiria as receitas? (Marco Muller)

Privatização da Refap II

Tudo deve ser privatizado. O pais está cansado de sustentar estas estatais. (Julio Cesar Lamb)

Pazuello

Em seu depoimento na CPI da Covid, o ex-ministro e general Eduardo Pazuello apregoou medidas de distanciamento e uso de máscaras, orientações das entidades envolvidas com saúde pública. No domingo, durante a manifestação de motociclistas, no Rio de Janeiro, convocada pelo presidente Bolsonaro, o general sobe no palanque, contrariando o regimento do Exército (visto que era uma atividade política e ele ainda está na ativa), sem máscara! Foi uma demonstração de submissão ao chefe, pois chegou ao evento com máscara e só a tirou para subir no palanque. Se tivesse alguma dignidade, já chegaria sem a referida proteção! Deprimente! (Rui Bisch Fabres, engenheiro, Porto Alegre)

Futebol

Como continuam reclamando e brigando os times gaúchos. Foi o que aconteceu também no Grenal de domingo. Os jogadores ficam reclamando o tempo todo do árbitro, que expulsou apenas dois atletas, que estavam brigando. Fosse na Europa e uns três de cada time teriam sido expulsos. Aqui, fica por isso mesmo e a crônica esportiva nem é crítica. (José Carlos da Silva Melo, Porto Alegre)

MC Kevin

Com todo respeito ao rapaz MC Kevin que morreu em queda de quarto em hotel do Rio de Janeiro, mas eu me pergunto como jamais ouvi falar dele? Ou estou muito velho, os jovens devem saber? Por tudo o que tenho ouvido, parece que ele era um herói nacional, mas bem desconhecido, não? O caso do MC Kevin está no noticiário há muitos dias, vai para duas semanas. Um exagero total. (Lisa Mara da Silveira)

Havan em Canela

A grande rede de lojas Havan vai montar uma unidade em Canela. Uma ótima notícia para a economia da cidade. Tem gente que não gosta do empreendedor Luciano Hang, mas ele tem empregado muita gente, mesmo nesses tempos de crise, por conta da Covid-19. Canela vai constar nos endereços da grande rede. (Marinela Aguiar Pinheiro, Canela/RS)