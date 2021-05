Muito boa a reportagem sobre o disque-jóquei Claudinho Pereira ( Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 21/05/2021 ). Por ela, fui de volta aos anos em que a noite de Porto Alegre era animada, com muitos bares e boates funcionando com gente moça e outras nem tanto, mas todas alegres. Foram alguns anos de muita alegria aqui na Capital. Relembrar aqueles anos também dá uma certa nostalgia. (Antenor Paiva)

Claudinho Pereira II

Muito bom o texto "Pioneiro, Claudinho Pereira celebra seis décadas como DJ e prepara novo livro". (Mauro Borba, radialista)

Limpeza

Equipes de garis estão fazendo uma limpeza em regra em Porto Alegre. Trabalham inclusive aos sábados e domingos. Uma pena é que junto aos contêineres colocados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) muitos deixam cair detritos ou alguns catadores deixam ao lado, após fazer uma triagem. Por isso se vê tanto material ao lado deles, dos contêineres. Talvez os moradores da frente desses contêineres bem que poderiam recolocar o material caído novamente dentro do recipiente, para que a coleta levasse tudo, sem deixar nada enfeiando. (Maria do Carmo Ritzel)

Cais Embarcadero

Uma beleza ficou o Cais Embarcadero, em Porto Alegre, mas com poucas pessoas ainda frequentando, por conta da pandemia, aí tem que agendar a visita. É mais um ponto de referência na orla do Guaíba, e sem precisar derrubar - uma loucura técnica de alguns! - o Muro da Mauá. (Maria Alzira Samantha, Porto Alegre)

Pós-Covid

Não é só um perigo pegar a Covid-19, mas também se tratar com as sequelas deixadas pela doença. Sei de pessoas, vizinhos e parentes de amigos, que tiveram o coronavírus, foram hospitalizados, ficaram, teoricamente, curados, mas agora têm lapsos de memória, falam devagar e têm outras dificuldades. Por isso penso que as pessoas precisam de tratamento pós-Covid-19. A doença é um grave problema e temos muita gente curada, mas que, na prática, continua com problemas de saúde. (Marco Aurélio de Rose)

CPI da Covid

Os depoentes negam, mas as opiniões têm sido de que eles, principalmente o ex-ministro Eduardo Pazuello, têm mentido. Mas quem prova isso? É uma CPI ideológica contra o presidente Jair Bolsonaro, está mais do que claro. (Norma Ritzel)