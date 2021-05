Piratini e os governadores

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Os 100 anos do Palácio Piratini mostraram uma elegância política muito boa, pois o atual governador, Eduardo Leite (PSDB), conseguiu reunir alguns dos seus antecessores presencialmente. Olívio Dutra (PT), José Ivo Sartori (MDB), Pedro Simon (MDB), Jair Soares (PP) e Yeda Crusius (PSDB) apareceram lado a lado no Piratini (Jornal do Comércio, edição de 18/05/2021). Quantas histórias ali reunidas. O Piratini é de 1921, mas segundo li não teve inauguração oficial, mas apenas o início do seu uso efetivo por Borges de Medeiros. (Marcos Pauletti de Azevedo)

Audiências gravadas

coluna Espaço Vital Pelo que se sabe, é muito boa a ideia de que audiências judiciais sejam gravadas (, Jornal do Comércio, edição de 18/05/2021). O que se sabe de disparates ditos em algumas é de arrepiar. Na área trabalhista, então, vale tudo. Sempre aparece uma das partes fazendo papel de coitadinha e querendo tirar muito mais do que lhe é devido. Com a gravação, os advogados poderão entender o que se passa e a tendência dos reclamantes. Também a postura de alguns juízes. (José Carlos B. Conceição, Porto Alegre)

Duplicação da BR-386

Autorizado o início das obras de duplicação da rodovia BR-386 " (Jornal do Comércio, página 8, edição de 18/05/2021). Finalmente uma boa notícia para essa região. Depois de 20 anos cobrando pedágios caríssimos sem nada de retorno, agora, com a nova concessionária, a tendência é ampliar a duplicação, de preferência, que se estenda até Tio Hugo. (Edson Luis Porciuncula)

Supermercados

coluna Palavra do Leitor Em atenção às cartas de leitores publicadas na(edição de 19/05/2021 do Jornal de Comércio), sob título Tamanho de supermercados, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre informa que é favorável à revogação da Lei Complementar 462/2001 e alterações posteriores, visto que o Plano Diretor (LC 434/99) versa sobre o mesmo tema. (Carla Bisol, assessoria de comunicação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre)

Detran

Está difícil fazer serviços, como motorista, junto ao Detran/RS. Com a pandemia, aproveitando a onda da internet, o Detran colocou muitos trabalhos diretamente no seu site. Mas nem tudo as pessoas conseguem fazer. Aí vão direto na repartição e lá tem muita gente. Aí, fica difícil para os funcionários e para o público. (Luiz Carlos Monteiro, Porto Alegre)