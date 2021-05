Tamanho de novos supermercados

Projeto quer revogar limite de tamanho para novos supermercados Jornal do Comércio, edição de 14/ 05/2021). Ainda bem que há projeto na Câmara Municipal revogando isso. Sendo obedecidas as normas do Plano Diretor, não tem por que estabelecer tamanho. Até porque as redes maiores já têm grandes supermercados, até em centros comerciais. (Luís Alexandre Montenegro, Porto Alegre) Não deu mesmo para entender um limite de tamanho para novos supermercados aqui em Porto Alegre ("",, edição de 14/ 05/2021). Ainda bem que há projeto na Câmara Municipal revogando isso. Sendo obedecidas as normas do Plano Diretor, não tem por que estabelecer tamanho. Até porque as redes maiores já têm grandes supermercados, até em centros comerciais. (Luís Alexandre Montenegro, Porto Alegre)

Supermercados II

A cidade precisa acabar com empecilhos ao desenvolvimento como altura de prédios, tamanho do supermercado, etc. Tomara que essa revogação seja aprovada. (Antonio Carlos de Oliveira, Porto Alegre)

Gestão da pandemia

novo modelo de gestão da pandemia no Rio Grande do Sul Agora temos um, segundo estipulado pelo governo estadual. Temos Aviso, Alerta e Ação (Jornal do Comércio, página 5, edição de 17/05/2021). A população está cansada de bloqueios e os comerciantes varejistas apavorados com a queda do faturamento. Ninguém quer pegar Covid e ficar doente, muito menos ser hospitalizado. Mas ficar sempre em casa não dá mais. Só espero que esse modelo consiga reativar um pouco a economia, mas sem aumentar o número de casos da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. (Teodoro César Augusto Mansueto)

Ilustres do Alegrete

Aos 80 anos, ator Paulo César Pereio não pensa em aposentadoria No texto "" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 14/05/2021), além de Mario Quintana, João Saldanha e Pereio, esqueceram de citar Oswaldo Aranha como ilustre alegretense também. (Augusto Bilhalva Goulart)

Detran

Está difícil fazer serviços, como motorista, junto ao Detran/RS. Com a pandemia, aproveitando a onda da internet, o Detran colocou muitos trabalhos diretamente no seu Site. Mas nem todas as pessoas conseguem fazer. Aí vão direto na repartição e lá tem muita gente. Aí, fica difícil para os funcionários e para o público. (Luiz Carlos Monteiro, Porto Alegre)

Acadêmicos de Direito

O Dia dos Acadêmicos de Direito é comemorado em 19 de maio. Essa data foi escolhida para homenagear os acadêmicos de Direito porque é o dia de Santo Ivo, que é o padroeiro dos advogados. Santo Ivo foi um frade franciscano que estudou Filosofia, Teologia e Direito em Paris. O Direito é a ciência que estuda a aplicação das normas jurídicas vigentes em determinado país e visa organizar relações jurídicas entre grupos ou indivíduos na sociedade. O curso de graduação em Direito é generalista e tem foco nas Ciências Humanas. O profissional do Direito acaba por ser, durante toda a vida profissional, um acadêmico, já que a constante mudança das leis o leva a viver em permanente estudo e atualização. (Danilo Guedes Romeu)

Limpeza

Equipes de garis estão fazendo uma limpeza em regra em Porto Alegre. Trabalham inclusive aos sábados e domingos. Uma pena é que junto dos contêineres colocados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) muitos deixam cair detritos ou alguns catadores deixam ao lado, após fazer uma triagem. Por isso se vê tanto material ao lado deles, dos contêineres. Talvez os moradores da frente desses contêineres bem que poderiam recolocar o material caído novamente dentro do recipiente, para que a coleta levasse tudo, sem deixar nada enfeiando. (Maria do Carmo Ritzel)