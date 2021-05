A enchente e o muro

Jornal do Comércio sobre a grande enchente de 1941 em Porto Alegre e outras cidades vizinhas veio em boa hora, quando alguns querem derrubar o Muro da Mauá, que faz parte de um projeto de proteção contra as cheias que assolavam Porto Alegre de tempos em tempos. Nunca é demais repetir que tirando o Muro da Mauá não haverá usufruto do Guaíba, não ali naquela área, dos grandes armazéns do Cais Mauá. Se querem se deliciar com as águas do Guaíba tem a Zona Sul, Tristeza, Ipanema, Belém Novo. Além do mais, a recuperação e a arborização da orla do Guaíba, com o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), continuada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), é muito linda e aprazível. Fica apenas a 400 metros além do Muro da Mauá, e ali, sim, todos podem aproveitar encantos e passeios a pé à beira do lindo Guaíba. (Ubirajara P. Santos Albuquerque) A série de reportagens publicada peloe outras cidades vizinhas veio em boa hora, quando alguns querem derrubar o Muro da Mauá, que faz parte de um projeto de proteção contra as cheias que assolavam Porto Alegre de tempos em tempos. Nunca é demais repetir que tirando o Muro da Mauá não haverá usufruto do Guaíba, não ali naquela área, dos grandes armazéns do Cais Mauá. Se querem se deliciar com as águas do Guaíba tem a Zona Sul, Tristeza, Ipanema, Belém Novo. Além do mais, a recuperação e a arborização da orla do Guaíba, com o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), continuada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), é muito linda e aprazível. Fica apenas a 400 metros além do Muro da Mauá, e ali, sim, todos podem aproveitar encantos e passeios a pé à beira do lindo Guaíba. (Ubirajara P. Santos Albuquerque)

Passagem de ônibus

comentário de Rodolpho Espinoza Em resposta ao(Palavra do Leitor, Jornal do Comércio, edição de 13/05/2021), questionando o projeto que será apresentado ao prefeito Sebastião Melo com o objetivo de reduzir o valor do vale transporte (VT) da Capital, a Secretaria de Mobilidade Urbana esclarece que a proposta em questão visa diminuir o valor da tarifa do transporte coletivo em Porto Alegre e não tem como objetivo irrigar o caixa das empresas de ônibus, mas viabilizar e priorizar um transporte público mais eficiente, o que é um direito social e constitucional. Assim como em diversos países do mundo, esta priorização é um sinal de civilidade e progresso. De acordo com o estudo, se a proposta for aceita, o valor da passagem pode ser reduzido em até 50%. (Coordenação de Comunicação Social da EPTC)

Ingerência na medicina

Tradicionais opositores ao progresso e à livre iniciativa no Brasil, leia-se a esquerda, que se locupletam de um Estado ineficiente e paternalista, sempre usaram e continuarão utilizando a tática da tergiversação. Exemplo recente incluiu a danosa tentativa de ingerência de várias entidades leigas, e até de algumas médicas, sobre a sagrada relação médico-paciente no que tange ao atendimento de pacientes com a Covid-19. Estas entidades foram, com certeza, também responsáveis pela maior morbimortalidade da atual pandemia, e pior, atingindo os menos favorecidos. Minúscula ou nenhuma ênfase é dada pela imprensa à aprovação do projeto de lei 090/21 da Câmara de Porto Alegre, a qual restitui a natural inviolabilidade desta relação. (Paulo Carvalho, médico, Porto Alegre)

A chegada do frio

O frio chegou, acabando com dias quentes fora de época, que tivemos até abril. Tem muita gente que gosta do frio, dizendo que pode buscar encantos da Serra. Outros preferem o verão e as delícias de nossas praias. É o mais normal, passar bem no frio e no calor, aceitando o inverno e o verão. Tem gosto para todos, neste Rio Grande do Sul abençoado. (Nataniel de Barros, Esteio/RS)