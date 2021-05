Ecosul e pedágios

Jornal do Comércio, página 5, edição de 13/05/2021, sobre a Ecosul, com expectativa de prorrogação de contrato Gostaria de manifestar minha opinião sobre a matéria publicada no, página 5, edição de 13/05/2021,. A proposta é absurda, além de inconstitucional, visto que estamos falando de um serviço público concedido, por prazo determinado e com praticamente nenhuma contrapartida aos usuários das rodovias concedidas. O estado de manutenção dos trechos concedidos das BR-116 e BR-392 é péssimo, com buracos e desníveis nas pistas, quase nenhuma sinalização, e um valor de pedágio alto em todas as praças. O cálculo apresentado pela concessionária é ridículo, visto que a cobrança é feita nos 2 sentidos. (Paulo Tavares)

Exportações do agro

exportações de fumo e carne puxam as exportações agrícolas A agropecuária continua sendo uma alimentadora e até sustentáculo da economia gaúcha. As, segundo está na página 10, edição de 13/05/2021 do Jornal do Comércio. É a repetição que acontece década após década, desde que eu me lembre nos bancos escolares. No Rio Grande do Sul, a riqueza vem do agronegócio e isso continua sendo uma realidade. Pelo menos é um setor que superou todos os problemas causados pela pandemia. (Ricardo B. Gonçalves, Jaguarão/RS)

Ponte

outra notícia sobre a segunda ponte no Jornal Cidades Pelo menos a décima vez que vejo notícias sobre uma possível ponte ligando Tramandaí e Imbé, eis que a ponte atual está superada há muitos anos. De tempos em tempos sabe-se de iniciativas que, no entanto, não dão em nada, para fazer uma segunda ponte. Local não falta, o que falta é vontade mesmo, talvez também dinheiro. No verão, leva-se meia hora para se atravessar, com a quantidade de veranistas. Desta vez,do Jornal do Comércio, edição de 13/05/2021, que espero que se torne uma realidade a mais do que necessária segunda ponte entre as duas cidades. (Lauro Figueiredo, Imbé/RS)

Correios

Está difícil receber uma correspondência, particular ou, geralmente, de empresas, pelos Correios. Entendo que os servidores estão se revezando, por conta da Covid-19. Mas, ficar quase um mês sem nada em casa, como contas de luz, de água e outras, é um problema. (Antônio Mourão Guerra)

Bancos

Os bancos estão pedindo que se marque, via telefone, o atendimento presencial nas agências. O problema é conseguir fazer a ligação. Custam para atender, quando atendem o telefonema. Mesmo com o internet banking, que a maioria dos bancos têm, existem certos assuntos e problemas que só indo na agência para ser atendido e resolver o que é preciso, caso da Prova de Vida para quem é aposentado ou pensionista do INSS. (Edna Freitas Morales, Porto Alegre)

Eleições

Incrível como tem pesquisa sobre as eleições presidenciais do fim de 2022. Para mim, isso é falta de assunto, pois até lá toda a situação do Brasil poderá mudar, após o fim da pandemia. O que temos hoje mudará após o fim da pandemia. Logo, essas pesquisas refletem apenas um momento, não o que ocorrerá daqui a mais de ano. (Ernesto Vilela Sotero, Viamão/RS)