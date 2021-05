Novos centros de distribuição

empresas estão criando centros de distribuição (CDs) aqui no Estado Jornal do Comércio, edição de 10/05/2021) gerando centenas de empregos. (Nando Fioravante) O comércio de compras por meios eletrônicos, o e-commerce, veio mesmo para ficar. Por isso, sabe-se que, o que é muito bom para a economia das cidades onde eles estão sendo montados. Que venham muitos CDs para o Rio Grande do Sul (Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios,, edição de 10/05/2021) gerando centenas de empregos. (Nando Fioravante)

Passagem de ônibus

O projeto que será apresentado para redução do preço da passagem de ônibus em Porto Alegre é um absurdo, joga a conta para a iniciativa privada. A sugestão é que todas as empresas paguem uma taxa por colaborador/empregado CLT, gerando uma receita milionária e fixa. São 500 mil empregados e 280 mil não usam vale-transporte (VT), como vamos ser obrigados a pagar para quem não usa? O VT é uma lei federal que permite ao funcionário optar ou não receber. Sairá muito mais caro e ao invés de melhorar o sistema será apenas uma forma de irrigar o caixa das empresas. (Rodolpho Espinoza)

Privatizações

Impactos da privatização do Banrisul De rir a argumentação do deputado estadual Zé Nunes (PT) contra as privatizações ("", Opinião/Artigos, página 4, Jornal do Comércio, edição de 11/05/2021). Lá pelas tantas diz: "não podemos deixar que esta tragédia aconteça por governantes sem capacidade de enfrentar os problemas verdadeiros". Governantes com capacidade mesmo foram os do PT, como se viu quando estiveram no poder, aqui e no País. Lembrando que empresa pública é aquela que ninguém controla. (Clesio Franceschina)

Pedintes

Aumentou o número de pedintes com cartazes nos cruzamentos com sinaleiras em Porto Alegre. A maioria pede ajuda financeira porque está desempregada, tem filhos e não tem como dar-lhes comida. É uma situação triste. Penso que a prefeitura de Porto Alegre deveria fazer um levantamento deles, dos pedintes, e dar-lhes algum tipo de assistência. (Janise Carla Gonçalves, Porto Alegre)

Ação policial no Rio

É no mínimo infeliz a manifestação do governador Eduardo Leite (PSDB), na coluna Frases e Personagens (Jornal do Comércio, página 2, edição de 10/05/2021), ao comentar a ação da polícia contra narcotraficantes no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a exitosa política de Tolerância Zero, adotada por um prefeito de Nova York (Estados Unidos), tratou marginais como mereciam. (Élio Spielmann, empresário, Teutônia/RS)