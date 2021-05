Ação popular e a CEEE-D

Novos atacarejos

Pelo visto, a população não quer mais saber de quarentena por conta da Covid-19. A movimentação durante o Dia das Mães foi intensa em todo o Estado, segundo consta. A bandeira vermelha será mantida por mais alguns dias no Rio Grande do Sul, e não teremos mais o abre e fecha, tão problemático. (Suely Paranhos)

Em resposta à reportagem "" (Jornal do Comércio, 11/05/2021), a Secretaria de Mobilidade Urbana esclarece que a proposta que será entregue à administração municipal não é de financiamento pelo setor privado, mas um subsídio por todas as empresas do setor público e, inclusive, da iniciativa privada. No estudo, o vale-transporte (VT) será substituído por um passaporte de passe livre no sistema de ônibus da Capital para todos os trabalhadores com carteira assinada, que também deixarão de ter descontado do salário o valor de 6% existente hoje para utilização do VT. Para as empresas, o custo será ainda menor que o pago atualmente. (Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Mobilidade Urbana)