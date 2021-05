Censo no Brasil

Municípios veem prejuízos com a falta de dados do Censo Jornal do Comércio, página 16, edição de 05/05/2021). O Censo do IBGE é essencial e precisa ser realizado. O governo federal precisa dar muita atenção ao Censo. (Hiago Barth) Muito boa a coluna "" (Pensar a cidade,, página 16, edição de 05/05/2021). O Censo do IBGE é essencial e precisa ser realizado. O governo federal precisa dar muita atenção ao Censo. (Hiago Barth)

CPI da Covid

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) declarou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid que alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre a gravidade da pandemia (Jornal do Comércio, página 17, edição de 05/05/2021). Como se sabe, o presidente ignorou, pois subestimou sempre a pandemia, julgando que ela passaria logo. Pois agora que o Brasil tem quase 430 mil mortos pelo coronavírus, quero ver como ele ainda mantém essa postura totalmente errada. Pelo menos não deveria externar tantos pensamentos contrários, vendo o que está acontecendo. (Justino Alves)

CPI da Covid II

Está ficando claro que a CPI da Covid está mirando o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Não querem os parlamentares, principalmente o senador Renan Calheiros (MDB-AL), buscar nada além de incriminar o presidente e o seu então ministro da Saúde. Fez bem o Palácio do Planalto em montar uma lista com as 23 possíveis acusações ao governo. No documento, estão listadas a negligência na compra de vacinas, a minimização da gravidade da pandemia, a pressão sobre ex-ministros da Saúde, a ausência de incentivo às medidas de contenção e isolamento social, o tratamento precoce e também a militarização do Ministério da Saúde. É preciso mais provas de perseguição do que isso? (Renato Medeiros Russomano)

Asfaltamento

Gostaria de solicitar ao prefeito Sebastião Melo (MDB) que a rua Pedro Ivo, no bairro Mont'Serrat, devido ao seu intenso movimento de veículos, recebesse em muitos de seus trechos asfalto novo devido à precariedade dos mesmos, aproveitando que na região muitas ruas estão recebendo melhorias neste quesito. Salientamos que o IPTU cobrado aqui é um dos mais caros do País, portanto, o pleito é mais do que justo. (Adriano Ramos, Porto Alegre)

Regularização

Parabéns à prefeitura de Porto Alegre, ao prefeito Sebastião Melo e aos seus secretários municipais, por estarem promovendo a abertura e a regularização de tantas áreas em Porto Alegre, muitas delas ocupadas por pessoas sem posse há anos, ou décadas. Uma situação errada tanto para o município quanto para as pessoas que viviam sem saber se seriam tornadas regulares ou não, ou até proprietárias dos terrenos onde estavam. (Paulo G. Montoro, Porto Alegre)