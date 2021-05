Enchente em Porto Alegre

Jornal do Comércio, 07/05/2021). Imagine-se uma cidade então com cerca de 300 mil habitantes ficar três semanas sem água encanada, luz e bondes, o único transporte coletivo de então. Por isso, muitos perderam tudo, principalmente comerciantes no entorno do Centro e alguns bairros à beira do Guaíba. Alguns ficaram com problemas mentais, daí a chamada geração de "Abobados da enchente". (Nelson Boaventura Simões, Porto Alegre) Realmente, a enchente de 1941 deixou Porto Alegre debaixo d'água por três semanas , 07/05/2021). Imagine-se uma cidade então com cerca de 300 mil habitantes ficar três semanas sem água encanada, luz e bondes, o único transporte coletivo de então. Por isso, muitos perderam tudo, principalmente comerciantes no entorno do Centro e alguns bairros à beira do Guaíba. Alguns ficaram com problemas mentais, daí a chamada geração de "Abobados da enchente". (Nelson Boaventura Simões, Porto Alegre)

Ceitec

A propósito das manifestações de parte de alguns leitores contrários à extinção da Ceitec, conforme publicadas no Jornal do Comércio, na edição de quinta-feira (Palavra do Leitor, 06/ 05/2021), gostaria de perguntar-lhes se, por acaso, eles têm uma ideia, por vaga que seja, do quanto custou para o governo federal a implantação dessa aventura tecnológica. (Manoel Luiz Silva dos Santos)

Bandeira vermelha

Pelo menos agora o governador Eduardo Leite (PSDB) prorrogou a bandeira vermelha (JC, 07/05/2021), e não a preta, que proibia muitas atividades comerciais e serviços em Porto Alegre e no Interior do Estado. Preocupar-se com o coronavírus está mais do que certo, mas não fechando tudo, como aconteceu. Lojas, serviços e outras atividades estão funcionando obedecendo todos os protocolos. Isso é o certo, não fechar tudo. (Ildelfonso Moraes)

Normalidade

A quantidade de veículos circulando na Capital nesta semana passada prova que há mesmo uma ansiedade de muitos porto-alegrenses de voltarem às suas vidas normais. Não dá mais para aguentar ficar só em casa, mesmo com a recomendação dos médicos. Cansou. Vamos nos vacinar e, logo, voltar ao dito normal. (Lenilda Corrêa, Porto Alegre)

Praças

Praças e parques jamais deveriam ser bloqueados por causa do coronavírus . As pessoas precisam caminhar ao ar livre, apanhar sol, ver vegetação natural. Isso só faz bem à saúde. (Ildo Costa Setúbal, Porto Alegre)

CPI da Covid

A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia está deixando mal o presidente Jair Bolsonaro. Os senadores não perguntam, acusam os depoentes e o caso de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, foi bem claro, nesse sentido. (Solimar Coelho)