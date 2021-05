Extinção da Ceitec avança e funcionários são demitidos Jornal do Comércio, edição de 05/05/2021). Enquanto o mundo inteiro briga por tecnologia - os Estados Unidos fazem verdadeira guerra contra a China pelo predomínio do 5G -, o desgoverno brasileiro se desfaz de um centro de tecnologia da maior importância. Ceitec não é só uma fábrica de chips - se fosse já seria muitíssimo importante para nosso desenvolvimento tecnológico -, mas um centro de pesquisa. (Joao Couto) " (, edição de 05/05/2021). Enquanto o mundo inteiro briga por tecnologia - os Estados Unidos fazem verdadeira guerra contra a China pelo predomínio do 5G -, o desgoverno brasileiro se desfaz de um centro de tecnologia da maior importância. Ceitec não é só uma fábrica de chips - se fosse já seria muitíssimo importante para nosso desenvolvimento tecnológico -, mas um centro de pesquisa. (Joao Couto)

Ceitec II

Que lugar no mundo em sã consciência liquida uma empresa dessa área? (Marcus Ramos)

Ceitec III

Caso estivesse gerando inovação e tecnologia para fomentar o mercado, poderia até gerar prejuízo que a sociedade teria o retorno. Mas não fez nada disso. (Roberto Ferrari)

Ceitec IV

Menos um elefante branco para a sociedade sustentar, mais uma que não produziu nada de útil a não ser operar no vermelho, passando a conta para o contribuinte. (Jorge Alberto Martinez Lopes)

Ceitec V

É a destruição da indústria, da ciência e da tecnologia em nosso Brasil! (José Carlos Fraga Junior)

Proteção ao emprego

empresas também podem aderir ao Benefício Emergencia Com todo o respeito às pessoas que recebem ou vão receber o auxílio emergencial, mas ainda bem que asl (Jornal do Comércio, página Página 5, edição de 04/05/2021). Os pequenos lojistas estão passando por dificuldades, com os bloqueios, as quarentenas decretadas pelos governos do Estado e municipais. A saúde é o que interessa, está claro, mas os pequenos comerciantes precisam levar o sustento para suas casas. (Adroaldo R. Soares, Porto Alegre)

FGTS

Com o projeto de lei 993/2011, há repercussões no caixa de todas as empresas do Brasil, existentes desde janeiro de 1967, início do FGTS. Elas têm crédito da Pessoa Jurídica bloqueado na Caixa Econômica Federal desde a Lei Complementar número 110/2001 e não LC 10/2001, como constou em nota anterior, dia 03/05/2021, nesta mesma coluna Palavra do Leitor. (Nielon Escouto, advogado jubilado)