Com alegria, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) agradecem o reconhecimento (Fernando Albrecht, na coluna Começo de Conversa Jornal do Comércio, 04/05/2021). A citação nominal dos garis que integram a equipe de limpeza da Praça Frei Coronel Celso Brancher é uma homenagem que representa e enche de orgulho os demais profissionais da limpeza urbana. Aproveitamos a oportunidade para reforçar a lembrança desse serviço essencial, que não parou durante a pandemia, e em uma data tão próxima do Dia do Gari, celebrado em 16 de maio, que dá início à 16ª Semana da Cidade Limpa, comemorada de 16 a 22 deste mês. (Assessoria de Comunicação do DMLU)

Empregos

Em meio a tantas pessoas desempregadas, o Brasil criou 184 mil vagas formais de emprego em março (JC, 29/04/2021). Não acaba com o grave problema dos milhões de desempregados, mas ameniza e dá esperança de que quando a pandemia passar, aí sim tudo voltará como antes. É o que espero e peço a Deus diariamente. (Mayra Lima e Silva, Porto Alegre)

Centro Histórico

Revitalizar o Centro Histórico demolindo-o Manifesto total concordância com o engenheiro José Maria Rodrigues de Vilhena ("", Opinião, Jornal do Comércio, 30/04/2021, página 4), pois tudo indica que a anunciada revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre se limitará a engordar a especulação imobiliária. Anuncia-se uma revitalização com permissão para prédios mais elevados, recolocação de chafarizes no Largo Glênio Peres (os anteriores foram retirados porque molhavam os transeuntes), uma linha "histórica" de bonde de meia dúzia de quadras eum jardim suspenso sobre a estação central do Trensurb. Às sugestões muito pertinentes do engenheiro Rodrigues de Vilhena, acrescentaria: uma solução para a rodoviária Salgado Filho-Borges (para a qual há projetos na gaveta, como o dos Portais da Cidade e o dos ônibus rápidos/BRT), a instalação de banheiros públicos e uma efetiva e permanente limpeza para eliminar o forte cheiro de urina que exala das paredes e do mobiliário urbano do Centro Histórico. (Sérgio Becker, jornalista, Porto Alegre)

Centro Histórico II

Muito boa a ideia do prefeito Sebastião Melo (MDB) em recuperar o Centro Histórico de Porto Alegre. No entanto, não será tarefa fácil, pois as grandes lojas que havia no Centro Histórico e onde os porto-alegrenses iam fazer compras desapareceram. Onde estão a Tschiedel, Scarpini, Lyra, Victor e outras, que fecharam ou se mudaram? Também os cinemas de rua acabaram no Centro Histórico e em toda a cidade, e que eram procurados por todos, antes dos centros comerciais. É uma boa ideia revitalizar o Centro Histórico, mas penso que só deixar construir arranha-céus não resolverá. Talvez até piore. (Neusa D. Dentes, Porto Alegre)