Esportes do Jornal do Comércio Parabéns ao setor de. Colocou que o Juventude saiu na frente para uma vaga na final (JC, página 21, edição de 03/05/2021). Valorizou quem venceu e não quem perdeu, como é tradicional na divulgação do futebol no Rio Grande do Sul. Isso dá força aos times do Interior e valoriza a disputa do Campeonato Gaúcho. (Itamar Vecchio, Caxias do Sul/RS)

Mortes

As mortes de Ercy Torma e de Dirceu de Castro , jornalista e ex-presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI),, presidente do Esporte Clube Cruzeiro, foram muito sentidas. Ercy labutou anos na imprensa e na ARI, deixando um exemplo de correção e apoio à liberdade de imprensa. Dirceu de Castro coordenou a construção da Arena Cruzeiro, lá em Cachoeirinha, para onde o antigo Leão da Montanha se transferiu, onde tem muito apoio do prefeito Miki Breier, de empresas e da população local. Duas grandes perdas. (José A. B. Fontoura)

Saturação

Começo de Conversa Está mais do que certo Fernando Albrecht (, página 3, edição do Jornal do Comércio de 29/04/2021), ao dizer que há um ponto de saturação nas quarentenas impostas à população de Porto Alegre e de outras capitais e cidades. É massacrante o noticiário diário sobre vacinas, mortes, opinião de especialistas, tudo repetido há mais de um ano. Não dá mesmo para aguentar mais. (Fernanda Monteiro Albert)

Fechamento de negócios

A pandemia está matando, infectando e também derrubando a economia da Capital. Bares e restaurantes têm fechado, são vistos anúncios e mais anúncios de vende-se e aluga-se em todos os bairros da cidade. Um problema que só logo adiante veremos as repercussões na prefeitura e no governo do Estado, com a queda forte da arrecadação. E isso sem falar nas demissões. Situação terrível. (Celso Carlos Fontes, Porto Alegre)

Volta às aulas

Já tem gente criticando os protocolos adotados para a volta às aulas no Rio Grande do Sul. A Justiça negou pedido, outro, de entidades para bloquear o retorno. Pais, na maioria, querem voltar com o uso de máscaras, álcool em geral e distanciamento. Aí fica difícil, sempre tem alguém questionando. Até quando isso será assim? (Antonela Parente)

Ganância criminosa

Fernando Albrecht, página Impressionante que tem gente sem qualquer escrúpulo e que aproveita as medidas emergenciais de auxílio financeiro para combater a pandemia e rouba dinheiro público, que faz falta para compra de medicamentos e outros tais para combate ao coronavírus. É o que li e concordo com3, edição de 29/04/2021 do Jornal do Comércio. Muito triste. (Paulo César Marcondez)