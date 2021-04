Bandeira vermelha

volta das aulas presencias em Porto Alegre e cidades gaúchas Jornal do Comércio, 28/04/2021). Ele fica com um problema para resolver, pois continua o embate entre saúde e economia, além da dificuldade de muitos pais que não têm com quem deixar os filhos menores quando precisam trabalhar. Espera-se que tudo vá bem, desde que seguidos os protocolos para evitar a propagação do coronavírus. (Thelma Ritter) O governador Eduardo Leite (PSDB) foi muito pressionado, tivemos até carreatas pedindo a, 28/04/2021). Ele fica com um problema para resolver, pois continua o embate entre saúde e economia, além da dificuldade de muitos pais que não têm com quem deixar os filhos menores quando precisam trabalhar. Espera-se que tudo vá bem, desde que seguidos os protocolos para evitar a propagação do coronavírus. (Thelma Ritter)

Volta às aulas

Fico feliz em saber que nossas crianças e jovens podem retornar ao colégio. Mais emocionado quando ouço meu neto dizer: estava com saudades de voltar às aulas e reencontrar meus colegas. Foi um crime contra essa juventude todo esse tempo sem aula presencial, afinal, o que queremos para o futuro da pátria, sem educação? Não é no colégio que se transmite o vírus. Alegremo-nos. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi/RS)

13º salário dos aposentados

Pagar antecipadamente o 13º de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma boa ideia (Jornal do Comércio, 29/04/2021). Colocará R$ 56 bilhões na economia do País, que está precisando mesmo de um reforço. No ano passado, foi feita também a antecipação e ajudou a girar os negócios em todo o Brasil. (Célio Ferraz Dias de Castro)

Lutzenberger

Pioneira da causa ecológica, Agapan celebra 50 anos " (coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, 28/04/2021). Hoje José Lutzemberger é reconhecido como um herói. Não fosse o distanciamento que o tempo impõe, ele seria classificado pejorativamente como "caranguejo gaúcho", assim como hoje fazem com pessoas que questionam alguns empreendimentos. (Andre Huyer)

Lava Jato

A Lavo Jato, para mim, está morta e sepultada sem qualquer hora, fruto de um trabalho meticuloso do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou, finalmente e para espanto de milhões de brasileiros, que tudo estava errado e o então juiz Sergio Moro foi muito parcial. É quase inacreditável, mas isso aconteceu. (Paula Soares de Miranda, Guaíba/RS)

Aglomerações

Parece que muitas pessoas ignoram a gravidade do coronavírus que faz milhares adoecerem e com mortes. É o caso das aglomerações clandestinas, onde jovens fazem festas nas madrugadas. É um desprezo pela vida por parte deles. Multas devem ser e estão sendo aplicadas. (Antonieta P. A Rosa, Porto Alegre)