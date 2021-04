Cais Embarcadero pode abrir as portas em maio Jornal do Comércio, página 8, edição de 26/04/20210). A cidade tem que recuperar locais tradicionais na zona central, mas sem derrubar o Muro da Mauá, conforme alguns estão pensando. Ele protegeu a cidade de cheias em anos passados e não pode ser derrubado. Com a orla do Guaíba cada vez mais bonita, o Cais Embarcadero dará uma boa e nova visão do Centro de Porto Alegre. (Maria Luiza B. Selbach, Porto Alegre) Porto Alegre terá outra atração que é o Cais Embarcadero, no Centro da cidade, o que é muito bom ("",, página 8, edição de 26/04/20210). A cidade tem que recuperar locais tradicionais na zona central, mas sem derrubar o Muro da Mauá, conforme alguns estão pensando. Ele protegeu a cidade de cheias em anos passados e não pode ser derrubado. Com a orla do Guaíba cada vez mais bonita, o Cais Embarcadero dará uma boa e nova visão do Centro de Porto Alegre. (Maria Luiza B. Selbach, Porto Alegre)

Agapan

Pioneira da causa ecológica, Agapan celebra 50 anos " (coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, edição de 28/04/2021). A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural é uma entidade fundamental na defesa das pautas ambientais e na geração de novos valores de desenvolvimento humano! (Anahi Fros, Porto Alegre)

Volta às aulas

Finalmente o governador Eduardo Leite (PSDB) colocou o Rio Grande do Sul em bandeira vermelha e permitiu a volta das aulas presenciais em todo o Estado. Acabou essa novela chata e que impedia pais e alunos de estudarem da maneira mais tradicional e que rende aprendizado mesmo, que é a presença nas salas de aula. Vamos deixar alunos e professores, seguindo os protocolos básicos, se unirem e voltarem ao saudável convívio escolar, mas sem aglomerações, claro. (Eduíno J. Pereira da Costa)

Restaurantes

Estava certo de que quando permitissem a volta de bares e restaurantes, o movimento seria pequeno. Afinal, após meses sem terem funcionamento como era tradicional, as pessoas sendo recomendadas e ficarem em casa, era isso que aconteceria, sem clientela. (Romano Giancarlo)

CPI

Fiquei surpreso com os argumentos oferecidos no Editorial da edição do dia 26/04/2021 do Jornal do Comércio. Habitualmente, eles são ponderados e muito bem embasados. Mas, naquela edição, entrou na linha de uma CPI inoportuna e politiqueira, que só trará desperdício de esforços e recursos que podem ser direcionados para o verdadeiro combate do coronavírus. Aliás, é indispensável enfatizar que a pandemia é mundial, não é problema só para o Brasil, países ricos têm às mesmas dificuldades, portanto, todos estão no mesmo barco, nisso estamos bem no contexto mundial, essa é a verdade. Momento impróprio para uma CPI e mais ainda para apoiar. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)