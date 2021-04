Muito bonita a foto do Jornal do Comércio (edição de 27/04/2021), mostrando a Galeria Chaves. Para mim, até emocionante, pois mostra um dos locais importantes da cidade e por onde, na companhia de mãe ou pai, passei tantas vezes. Tinha uma confeitaria, onde meu pai gostava de ir, chamada, se não me engano, de Kelani. Também tinha um fotógrafo com luzes que ali ficava oferecendo tirar fotos de lembrança dos passantes, o que muitos aproveitavam e faziam, como lembrança. Que a recuperação do Centro Histórico venha logo e, com ela, tantas boas lembranças de locais que marcaram a vida dos porto-alegrenses. (Olinda C. de Carvalho, Porto Alegre)

Fernando Albrecht

Na página 3 do jornalista Fernando Albrecht Os cinemas de rua estão terminados há anos em Porto Alegre. Mas também estão fechando locais que marcaram a vida de tantas pessoas.(JC, 26/04/2021), ele assinala, felizmente, operações que continuam abertas, na Independência, que são a lancheria Cine 1 e o restaurante Trivial. Ainda bem que pontos como estes continuam funcionando. A pandemia está fazendo estragos no comércio e nos serviços em Porto Alegre. (Flávio S. Marques, Porto Alegre)

Pensar a cidade

Catadores questionam multas em Porto Alegre Ficou boa a matéria "" (coluna Pensar a cidade, JC, 20/04/2021). As cooperativas podem seguir trabalhando, porque têm material. Os autônomos não prejudicam ninguém. Saem toneladas de materiais toda semana. Isso é o governo que está de olho do valor do material reciclável. (Daniella Xavier, recicladora autônoma)

Imposto de Renda

Uma pessoa física fazer a declaração do Imposto de Renda não está fácil. Começa que a Receita Federal não deveria fazer mudanças quase todos os anos nos formulários. Quando a gente pensa que aprendeu, aí tem que decifrar os campos obrigatórios. E muita gente que estava com a declaração pronta acabou não entregando, pelo adiamento do prazo. Mas penso que adiar foi mesmo o melhor, pois muitas fontes não estavam enviando (ou os Correios não entregando?) o que os empregados/funcionários haviam recebido e pago em 2020. (Romualdo Harpy Filho)

RS-389

No fim de semana fui, à noite, de Imbé a Capão da Canoa. Fiquei impressionado com a má sinalização da via. Faltam tachões (olhos de gato) e pintura na divisão entre as pistas, e os acostamentos estão desgastados. O mesmo vale para entradas das praias/balneários ao se aproximar das rotatórias. O que é igualmente grave, pois com um mínimo de desatenção, sem falar em noites chuvosas, o motorista pode parar em cima da rotatória! (Luis Antonio L. Dornelles)