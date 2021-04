Jovens no campo

Pois agora a situação está mudando Jornal do Comércio, página 10, Universidade de Esperança, edição de 06/04/2021). Ora, isso é importante, dando a esses jovens a oportunidade de continuarem, no geral, as atividades de seus pais e avós. A cidade grande, hoje em dia, tem muitos problemas a serem enfrentados por quem se criou nos campos gaúchos. Uma boa ideia que merece todo o apoio oficial das prefeituras gaúchas e também do governo do Estado. (Rafael Souza Meirelles, Passo Fundo/RS) Até há pouco tempo, os jovens campesinos queriam ir para as cidades grandes, mesmo no Interior do Rio Grande do Sul., página 10, Universidade de Esperança, edição de 06/04/2021). Ora, isso é importante, dando a esses jovens a oportunidade de continuarem, no geral, as atividades de seus pais e avós. A cidade grande, hoje em dia, tem muitos problemas a serem enfrentados por quem se criou nos campos gaúchos. Uma boa ideia que merece todo o apoio oficial das prefeituras gaúchas e também do governo do Estado. (Rafael Souza Meirelles, Passo Fundo/RS)

CPI da Covid

Por mais que o presidente Jair Bolsonaro tenha desdenhado da pandemia da Covid-19, essa Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid parece que está sendo montada para levar o presidente até o impeachment. Se conseguirá, não sei, mas o propósito parece bem claro. (Alberto Rosa)

Orla do Guaíba

A Orla do Guaíba está bonita, mas veículos não podem passar por lá, pelo menos no primeiro trecho, logo após a Usina do Gasômetro, nos finais de semana. Uma pena, mas a preferência, que entendo, é para pedestres e bicicletas. Muitos que vêm dos municípios vizinhos a Porto Alegre gostariam de visitar os locais, mas não podem, só deixando os carros por perto e sendo achacados pelos flanelinhas. Mas está assim a situação e pronto. (Abelardo Cotiporan Belforte, Guaíba/RS)

Sequelas da Covid

Ainda bem que tenho visto agora matérias sobre alertas para as sequelas que muitos estão tendo no período após Covid-19. Conheço pessoas que estão com perda de memória e dificuldade para citar palavras corriqueiras. Além disso, começam uma frase e custam para terminá-la. Só indo ao médico para ter orientação. Resumindo, a Covid-19 não acaba com a alta hospitalar. Continua para muitos. (Elizabeth Tavares)

Recuperação do Centro

Quase todo mundo está apoiando a recuperação do Centro Histórico de Porto Alegre. Mas, não deveriam estimular prédios grandes, com muita altura, além do limite de 10/15 andares. Se não, a tendência será a construção de edifícios comerciais e a volta das pessoas não será assim tão fácil, não. Tínhamos ali na Caldas Júnior com a Rua da Praia o Grande Hotel, sede magnífica, mas que foi derrubada, logo ele com tantas histórias até de políticos que o frequentavam, lá nos anos de 1930 a 1960. Também temos a sede social do Clube do Comércio. Vamos sim recuperar o Centro Histórico, mas com calma, sem encher os espaços com as demolições de antigos prédios. (Telmo Freitas De Carli, Porto Alegre)