Investimento da JBS no RS

JBS fará investimento de R$ 1,7 bilhão no Rio Grande do Sul até 2023 Jornal do Comércio, página 10, edição de 15/04/2021). Um ótimo investimento. Excelente empresa. (Marco Muller, analista do mercado de capitais, Portão/RS) " (, página 10, edição de 15/04/2021). Um ótimo investimento. Excelente empresa. (Marco Muller, analista do mercado de capitais, Portão/RS)

Expansão do Zaffari

Zaffari abrirá dois novos supermercados até junho em Porto Alegre " (Jornal do Comércio, página 8, edição de 15/04/2021). O Zaffari deveria investir mais em Canoas e em outras cidades do Rio Grande do Sul. (Mauricio Stasiak)

Pista do aeroporto

coluna Palavra do Leitor Reforçando comentário de Paulo Vellinho (, JC, 15/04/2021) sobre matéria da pista do aeroporto, invasores de áreas públicas que se alojam em beiras de estradas, avenidas, pontes e viadutos se utilizam da necessidade sob a complacência dos poderes públicos. Principalmente de Câmaras de Vereadores e secretarias de Obras, Planejamento e Urbanizações, que fazem vistas grossas à formação de núcleos e comunidades de favelados. Cedo ou tarde, irão pleitear indenizações por "direitos adquiridos", sob a tutela de partidos populistas, ONGs e advogados oportunistas. Lamentavelmente, isso vem de longe. É de se perguntar por que os órgãos responsáveis não impedem a formação dessas comunidades em áreas de risco? Será por interesses eleitoreiros ou é por omissão e negligência mesmo? (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial, Porto Alegre)

Pista do aeroporto II

Fraport encerra contrato com consórcio de obras da ampliação da pista do Aeroporto de Porto Alegre Boa a matéria "" (Jornal do Comércio, 14/04/2021), mas poderia ter citado mais profundamente o que cada família que resiste deseja de fato. Qual é a história dessas famílias? (Antonio Carlos de Oliveira)

Processos de Lula

Em período mais devastador da pandemia, com mortes em profusão, o ministro do STF Edson Fachin, depois de quase cinco anos da matéria em discussão, encontrou "vírus matador" nos processos contra o ex-presidente Lula (PT). Entendeu ser incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba, a que assumiu os casos da aplaudida Operação Lava Jato, declarando nulos os processos, sentenciados ou não, e que sejam remetidos a uma Vara Federal de Brasília. Por que Brasília e não São Paulo, onde estão o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá e o Instituto Lula, onde os delitos são apontados? Evidente que outros, já condenados ou não, se ausente ligação dos crimes com roubalheiras da Petrobras, se beneficiarão. Aguardemos os desdobramentos. (Jorge Lisbôa Goelzer, advogado, Erechim/RS)