Dívidas da CEEE-T 

Doenças pós-Covid

Todo mundo se preocupa, com muita razão, com a Covid-19. Mas nem todas as pessoas lembram que tem muita gente com problemas pós-Covid-19. Por isso lembro que(Jornal do Comércio, Jornal Cidades, edição de 13/04/2021). Conheço pessoas que passaram pela doença e, depois, ficaram com perda de memória, queda de cabelos, dificuldades para falar rapidamente e outras sequelas. Isso tem que ter cuidados médicos. (Wilson Marcos Roberval, Porto Alegre)

Limpeza urbana

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) informa, sobre a carta publicada na coluna Palavra do Leitor de 14/04/2021 do Jornal do Comércio,, que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) agradece a colaboração do leitor com a limpeza da cidade e informa que as praças Dom Feliciano e São Sebastião, localizadas no Centro Histórico da Capital, constam no cronograma de limpeza do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), atendidas pela Seção Centro. Os espaços recebem diariamente as equipes de varrição, com remoção dos resíduos dos canteiros e dos cestos coletores. Já os serviços de capina e roçada são executados mensalmente. O retorno desse trabalho prestado pelo DMLU foi realizado neste dia 15, tanto na Praça Dom Feliciano quanto na São Sebastião. Lembramos que a prefeitura conta sempre com a colaboração dos cidadãos no sentido de manter a limpeza feita nos espaços públicos. Para registro de demandas ou indicações que necessitem de nossos serviços, indicamos o registro no aplicativo #EuFaçoPoa ou pelo sistema 156. (Assessoria de Comunicação do DMLU)