Pista do aeroporto

Oportuna e excelente a matéria "", da jornalista Patrícia Comunello, no JC de ontem. Mais uma vez, os "caranguejos" se fazem presentes, tentando melar o contrato da Fraport, e obviamente empurrando com a barriga uma solução de um assunto que se arrasta há mais de 10 anos. Este fato demonstra mais uma vez que o gaúcho opta por deixar uma oportunidade para amanhã, que não se sabe quando será. Graças aos magistrados que procuram seus interesses e esquecem a maioria prejudicada pelo impasse, estão empatando uma solução que interessa não só ao nosso Estado, mas ao País. (Paulo Vellinho, empresário, Porto Alegre)

Auxílio emergencial

Dizer que o governo federal não está fazendo nada é injusto. Só no Rio Grande do Sul, ele(Jornal do Comércio, página 5, edição de 12/04/2021). É pouco, ninguém discorda do valor baixo, mas não tem mais dinheiro sobrando, pois tudo é importante nesta terrível quadra pela qual o Brasil está passando, com a pandemia. Temos que superar a doença e avançar com a volta plena da economia e menos gente precisando de auxílio material e na saúde. (Gislaine Montoro Nelara, Porto Alegre)