Logística da safra de soja

Transporte de safra recorde de soja desafia o Rio Grande do Sul Jornal do Comércio, edição de 13/04/2021). Todos os anos é a mesma história. O modal ferroviário é mais barato e seguro, mas para isso é preciso infraestrutura para receber a soja e carregar os vagões, o que tiraria caminhões das estradas. Eles fariam o trecho da lavoura até os vagões - o que economizaria na distância - e ganhariam em mais viagens. Hoje voltou a história de caminhão-depósito, os pátios dos terminais estão lotados, termina causando prejuízo para ambas partes. (Jorge Alberto Martinez Lopes)

Pequenas empresas

Quando se sabe que o Rio Grande do Sul tem mais do que 1 milhão de pequenas empresas em atividade (Jornal do Comércio, página 14, edição de 09/04/2021), está certo o Sebrae-RS dizer que elas precisam de forte apoio para continuar operando na crise. Caso contrário, as demissões continuarão aumentando as incertezas econômicas que já nos dão uma sensação horrível quanto ao futuro do Estado. (André Richter, comerciante, Porto Alegre)

Trânsito

O Código de Trânsito foi alterado, com multas mais pesadas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação também altos. Ficou faltando citar os motoboys, que fazem um trabalho importante na pandemia com as entregas nas moradias, mas que não obedecem as sinaleiras na cidade. É um grande perigo para eles e para os demais motoristas, que param quando o sinal está vermelho. Não são multados, eles? (Alessandra F. G. Ribeiro)

Bancos

Os bancos não estão atendendo de maneira tradicional. Muitos clientes ficam com problemas, especialmente os de mais idade, quando têm problemas e não podem comparecer a uma agência para atendimento presencial. Só marcando por telefone e dependendo do assunto. Caso contrário, ligue para o 0800, e nesse que fica passando para outros telefones. Em alguns bancos, o cliente ainda tem que ouvir propaganda gravada... (Ricardo Montenegro, Porto Alegre)

Praças

Duas praças bem centrais em Porto Alegre tiveram bustos e placas furtados, o que é sempre lamentável. São a praça Dom Feliciano, em frente à Santa Casa, e a São Sebastião, em frente a Igreja da Conceição. A Igreja da Conceição e a lateral do Hospital Beneficência Portuguesa estão totalmente pichadas, com péssimo visual, em virtude da ação de malfeitores. A prefeitura de Porto Alegre está limpando bem a cidade, inclusive nos sábados e domingos com as turmas da Cootravipa, então, proponho que bem poderiam fazer uma limpeza geral nas duas praças, se é que já não fizerem. (Antônio Carlos do Prado Corrêa, Porto Alegre)