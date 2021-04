Do Pasquim a Passo Fundo, as incríveis histórias de Tarso de Castro Jornal do Comércio, edição de 09/04/2021). Parabéns ao Jornal do Comércio por publicar esta excelente matéria "tributo" ao jornalista Tarso de Castro, que simbolizou a astúcia, a inteligência e o machismo do homem gaúcho. Luz e paz, Tarso de Castro. (Maria Duha-Klinger) " (Reportagem Cultural, caderno Viver,, edição de 09/04/2021). Parabéns ao Jornal do Comércio por publicar esta excelente matéria "tributo" ao jornalista Tarso de Castro, que simbolizou a astúcia, a inteligência e o machismo do homem gaúcho. Luz e paz, Tarso de Castro. (Maria Duha-Klinger)

Tarso de Castro II

Extraordinária narrativa, fiel aos fatos. Este é o bom jornalismo. Parabéns. (Renato Rosa)

Confrontos

Inaceitável e lastimável é o comportamento de certos integrantes dos Três Poderes da República, quando esta precisa de urgente conciliação e patriotismo para minimizar suas gravíssimas crises e a monstruosa ceifa diária de milhares de vidas. No Congresso, protelam-se as votações essenciais, mas incluem-se emendas que aumentam os gastos e favorecem seus membros. No Judiciário, causas antigas permanecem nas gavetas, mas ocupa-se tempo infindável para criticar juízes, promotores, etc., julgar pedidos políticos e ingerir em atribuições alheias. No Executivo, fazem-se constantes provocações que dificultam a união de esforços e incita-se a compra de armas e o embate entre alas divergentes, que podem resultar numa sangrenta guerra civil. (Adelino Soares, advogado)

CPI da Covid

coluna Repórter Brasília Esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) só vai mandar para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), para ser intubado, o debate sobre os problemas que o Brasil precisa, com a reformas (Edgar Lisboa,, página 18, edição de 12/04/2021 do Jornal do Comércio). Não é para defender o presidente Jair Bolsonaro que foi, verdadeiramente, muito infeliz ao menosprezar a pandemia quando ela já estava adiantada no Brasil, em 2020. Mas, não é hora, agora, quando tem que se combater a Covid-19, voltar com essa CPI que não levará a nada. (Noeli Sarmento Godoy)

Populismo gaúcho