Dívidas da CEEE-D

empresa Equatorial vai pagar R$ 1 bilhão em dívidas Para quem reclama da privatização da CEEE-D, recomendo ler a nota do Jornal do Comércio, página 7, edição de 05/04/2021. Está escrito ali que ada CEEE-D em apenas um ano. Isso é o suficiente para justificar a transferência da estatal, eis que ela devia e não pagaria nunca. (Marcus de Alencar)

Aeroportos

Com a privatização de três aeroportos gaúchos, os de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, espero que esses terminais sejam melhorados, principalmente com o aumento das respectivas pistas. Além disso, que empresas aéreas, como já tem sido noticiado, anunciem linhas diretas dessas cidades para o Rio e São Paulo. Facilitaria muito os negócios e outras atividades necessárias a Pelotas, Uruguaiana e Bagé, três polos econômicos e sociais importantes do Rio Grande do Sul. (José Perez Mansur, Pelotas/RS)

Ministro da Saúde

Importante a visita que o novo ministro da Saúde fez a Porto Alegre, tendo encontro com o governador Eduardo Leite (PSDB) e o prefeito Sebastião Melo (MDB). Não me lembro se outro ministro da Saúde desse governo federal veio a Porto Alegre. Só espero que as remessas de vacinas continuem chegando em grande quantidade. Temos que vacinar todos os gaúchos! (Juliana Harris)

Encontros

Só espero que dos encontros entre o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo saiam mais esforços pela vacinação no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. As vacinas estão aí mesmo, temos que imunizar milhões de gaúchos rapidamente, pois a doença continua matando. (Norma Ritzel)

Ônibus

Prefeito, olhe por nós, trabalhadores que ficamos mais de uma hora e meia esperando um ônibus parar! De manhã e final da tarde é sempre esse sofrimento! Libere segunda-feira uma passagem gratuita ou alguns passageiros em pé nos ônibus. O senhor não imagina o sofrimento de encarar isso todos os dias! (Jéssica Carvalho, Porto Alegre)

Cultos religiosos

Sou católica e penso que a volta dos cultos presenciais nas igrejas seria algo temerário. Com o inevitável ajuntamento, ainda mais nesses tempos de solidão e quando as pessoas estão carentes emocionalmente, teríamos um quadro favorável à infecção pelo coronavírus. Vamos ter paciência e esperar mais um pouco. Nossas moradias podem se tornar templos particulares. Afinal, Deus não escolhe hora e muito menos locais para nos ouvir. Rezar, então, é preciso. (Marília Gonçalves do Porto)