Populismo gaúcho  

Facciosas e unilaterais as assertivas de Samuel Pessôa ("", coluna Opinião Econômica, Jornal do Comércio, página 6, edição de 05/04/2021), tentando desqualificar os governos de Olívio Dutra (PT, 1999-2002) e Tarso Genro (PT, 2011-2014), que seriam responsáveis pelos déficits estaduais. Estes são históricos, cujas causas esse economista, de boa ou má-fé, não aponta, omite que o atual governo Eduardo Leite (PSDB) estimava em R$ 8 bilhões o déficit para 2021, o dobro do que atribui a Tarso. Como bom neoliberal, fala em populismo, quando o certo é que aquelas gestões se pautaram por compromisso com os do "andar de baixo", e a de Olívio teve o desassombro de enfrentar a Ford, cuja lesividade foi reconhecida pelo Judiciário. (Caio Lustosa, advogado e ex-secretário municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre)

Privatizações

Ainda bem que os governos federal e estadual estão promovendo concessões de empresas públicas. Temos que focar o orçamento na educação, a base de todo o progresso aqui e no mundo, conforme está provado, além da saúde. O resto deve ser investido na infraestrutura do Brasil, que está ainda bem atrasado nesse setor. Privatizar com valores reais e não prejudicando os servidores atuais é também muito importante. (Sílvio Telêmaco Brandão)

Compra de vacinas

Senhores jornalistas, por favor, fiquem atentos ao tsunami que está ocorrendo no País na compra de vacinas contra o coronavírus. Espero estar errado, mas, certamente teremos um "vacinão" em breve, seguindo o caminho do mensalão, Lava Jato, Covidão e tantos outros desvios que estão ocorrendo. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Mortes pela Covid

Jornal do Comércio É assustador saber que o Brasil passou de 4 mil mortes em um único dia, tudo por causa da Covid-19 (, página 20, edição de 07/04/2021). Até quando essa doença continuará a matar e infectar pessoas no Brasil, meu Deus? (Jocely Bello Montes, Porto Alegre)

Coletivos

Os ônibus continuam andando superlotados e as autoridades municipais não tomam nenhuma atitude. Depois, é o comércio que é o culpado pela segunda ou terceira onda do coronavírus, sei lá qual é o número dessa maldita doença. Vamos manter o comércio e os serviços abertos, mantendo os protocolos sanitários como vejo todos obedecendo. (Carlos Eduardo Monteiro, comerciante)