Motoristas de aplicativos

Vacinação

Tem que vacinar mais rapidamente as pessoas, a fim de evitar a propagação mortal da Covid-19. Em Porto Alegre parece que estamos bem, mas em outras capitais do País a vacinação está lenta. (Jair Monclair)

Limpeza

O trabalho de limpeza de ruas e avenidas de Porto Alegre continua muito bom. A empresa da prefeitura (DMLU) está em quase todos os bairros ou fazendo alternância, com seus trabalhadores limpando sarjetas e também parques, praças e canteiros que encontram. Porto Alegre precisa ficar mais limpa, estava muito suja. Mas os moradores têm que ajudar, sem colocar lixo nas sarjetas, como vejo muitos fazendo, após varrerem as suas calçadas. Um ato bom seguido de outro muito ruim. (Joelma Paranhos, Porto Alegre)

Auxílio emergencial gaúcho

Parabéns ao governador Eduardo Leite (PSDB), aos deputados estaduais e aos órgãos da Justiça gaúcha, pois viabilizaram um auxílio emergencial regional. Como sempre, já tem gente criticando o valor, se não me mais de R$ 100 milhões, tirado dos Três Poderes estaduais. Mas é melhor do que nada. Sempre será uma ajuda a micro e pequenos empreendedores. (Cláudio R. Saturnino, Porto Alegre)

Reportagem Cultural

Revitalização do Centro

O debate sobre umasempre é bem-vindo (coluna Pensar a Cidade, JC, 31/030/2021). Mas estranho a sanha arrecadadora do prefeito Melo, que ao que parece, pouco se importa com a revitalização cultural, urbanística e afetiva do Centro. Pelo que entendi, quer aprovar um plano para atrair as construtoras e favorecer imobiliárias em contrapartida pelo apoio recebido da livre iniciativa. (Júlio Sortica)