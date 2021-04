Deus entre grades

Jornal do Comércio, 15/03/2021) dá título a esta crônica A foto do colunista Fernando Albrecht na famosa página 3 (coluna Começo de Conversa,, 15/03/2021). Por isso vou além. Fotojornalismo é um gênero de jornalismo em que a informação é codificada no que chamo de linguagem fotográfica, que até dispensa legenda ou linguagem verbal. Se em psicanálise o paciente fala e o psicanalista escuta, em fotografia jornalística, os fatos falam e o repórter-fotográfico registra em sua mágica lente. Trata-se do jornalista certo, no lugar e hora certos. É preciso talento para perceber, intuir e conectar a própria alma com a da cidade que ama há décadas. Imagino quantos jornalistas e fotógrafos passaram pela rua Vigário José Inácio (antiga rua do Rosário) e não se deram conta do flagrado pela lente mágica do Fernando. É preciso talento para perceber, intuir e conectar a própria alma com a da cidade que ama há décadas. (Antônio Carlos Côrtes, advogado)

Helio Beltrão

coluna Opinião Econômica Considero muito bons os comentários de Helio Beltrão do Jornal do Comércio. Aprecio a, onde ele externa comentários importantes. (Samir Curi Hallal, Pelotas/RS)

Estímulos ao Centro

Prefeitura quer incentivo à construção civil em troca de qualificação do Centro Histórico " (Jornal do Comércio, página 17, edição de 05/04/2021). Puxa, adorei e dou força à prefeitura para que a ideia saia realmente do papel! Aplausos para Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul! (Etel Lourdes Roehrig)

Estímulos ao Centro II

A proposta de volta dos bondes no Centro de Porto Alegre é muito show. (Felipe Zimmermann)

Reforma ministerial

A Constituição prevê em seu artigo 84, inciso I, que "compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado". Nos últimos dias, o chefe da nação utilizou-se dessa prerrogativa que lhe é concedida pela Carta Magna, na dupla tentativa de estreitar os laços com o Parlamento e obter apoio mais explícito das Forças Armadas. Exemplos disso foram as trocas de seus auxiliares diretos na alta administração federal, a citar os setores da Saúde, Relações Exteriores, Secretaria de Governo, Defesa e Advocacia-Geral da União. Entretanto, a alteração mais notória da equipe foi na Casa Civil, que é, historicamente, o principal ministério da Esplanada. Ao nomear pela segunda vez um general para chefiar a Casa Civil - Luiz Eduardo Ramos assume o posto ocupado por Walter Braga Neto entre fevereiro/2020 e março/2021 -, Jair Bolsonaro reforça a militarização do governo federal. (Thieser Farias, bacharel em Direito, Santa Maria/RS)