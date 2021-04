Troca deministros

Trocar seis ministros em apenas um dia é mesmo algo diferente na política brasileira (página 16, edição de 30/03/2021). Mas o presidente Bolsonaro tem se caracterizado por não seguir o figurino. Todos dizem que isso é uma manobra dele para se fortalecer, pois tem perdido muito apoio da sua base, ele que só pensa na reeleição em 2022. Só espero que os novos ministros consigam tocar seu trabalho em prol do Brasil. (Nepomuceno Jarbas Pereira, Porto Alegre)

Pagamentos

O governo do Estado e a prefeitura de Porto Alegre pagando em dia dão um bom fôlego aos comércios e serviços da Capital e de todo o Estado. São milhares de servidores, quase 340 mil, espalhados pelo Rio Grande do Sul e outros 34 mil que moram em Porto Alegre, que são do município. Isso é mais do que importante nestes meses de pandemia e com a recomendação de ficar em casa, com muitas lojas e serviços fechados, também por conta da Covid-19. Parabéns ao governador e ao prefeito. (Luís Eduardo Corrêa)

Calçadas

Gostaríamos de saber quando o prefeito Sebastião Mello tomará uma atitude real contra as centenas de calçadas que chamo de assassinas de Porto Alegre, pois têm pedras soltas e desniveladas que levam pessoas diariamente aos centros de atendimento de urgência. Sugerimos um decreto de 90 dias para que todos os responsáveis regularizem suas calçadas ou uma pesada multa após este prazo. (Adriano S. Ramos)

Vacina

Continuando a ter doses de vacina, o Brasil estará com 30 ou 40 milhões de vacinados ainda em abril. Em Porto Alegre, a estrutura dos postos de saúde tem funcionado muito bem, com serviço tranquilo e rápido. (Suely Prado)

Praças

Não entendo a proibição de frequentar praças e parques. As pessoas precisam arejar e vão apenas caminhar. Claro que devem estar de máscara e não se aglomerar. Mas é bom caminhar ao ar livre. Tem praças em que vejo a presença de veículos da Brigada ou da Guarda Municipal, dando uma fiscalização, o que é bom. (Antonieta P. da Rosa, Porto Alegre)

Dia do Circo

Vinte e sete de março foi o Dia do Circo. Viva o circo que dá alegria às crianças. Viva a alegria, abaixo a tristeza. (João Baptista Herkenhoff, juiz de Direito aposentado)