Conheça negócios que homenageiam Porto Alegre com o nome ou produtos " (caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 25/03/2021). Ótima matéria. Parabéns! Necessário divulgar o que temos de bom e criativo, fugindo do elitismo. (Magda Wagner)

GeraçãoE II

Um atrativo turístico que leva o nome da cidade para o mundo inteiro, e ainda dá nota 10 à capital dos gaúchos, foi esquecido pela reportagem, o majestoso Barco Porto Alegre 10. (Eduardo Porto)

GeraçãoE III

Parabéns JC! Linda matéria para homenagear a nossa cidade! (Rita Becco, Porto Alegre)

GeraçãoE IV

Belas homenagens a Porto Alegre na matéria do GeraçãoE! (Nívea Lopes)

Vacinação

Jornal do Comércio, página 20 Criticado demais, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), retrucou, também criticando o governo estadual e dizendo que ele, prefeito, se preocupa muito com a saúde, muito além da economia, sabendo que sem as atividades comerciais e serviços funcionando faltará dinheiro para atender aos enfermos da Covid-19. Porto Alegre está vacinando muito, com mais de 13% da população já imunizada (, edição de 29/03/2021). Espero que neste feriado da Páscoa a vacinação continue, pois ela é a garantia de que os atingidos pela pandemia serão em número bem menor. Que assim seja. (Natália Ferrari, Porto Alegre)

Rodoviária de Porto Alegre

Apesar do anúncio de que a rodoviária irá permanecer no mesmo local, ultrapassado e confuso, deverá ser feita uma cobertura de ligação com a Estação do Trensurb. Assim, foi dado um passo arrojado em direção à integração dos modais de transporte coletivo, hoje inexiste. Aliás, tal qual uma pequena cidade, não tem sequer uma "rodoviária central" do sistema de ônibus urbanos. Parabéns aos atuais gestores pela coragem! (Antonio A. d'Avila, Porto Alegre)

Solidão

Ficar em casa por todo ano de 2020 e agora também neste 2021 que não está melhorando em quase nada, dá, sim, nos nervos. A saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, sabemos todos. Mas, convenhamos, o cansaço mental chega e desanima. Tomara que logo arrefeça essa pandemia do coronavírus, que está liquidando com a saúde e com os nervos de milhões de brasileiros. Está difícil aguentar a solidão doméstica. (Neusa San Martin Hints)