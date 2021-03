Para Turkienicz, 4º Distrito pode atrair grandes investimentos a Porto Alegre Jornal do Comércio, edição de 29/03/2021). Com a implantação deste projeto, o 4ª Distrito e a cidade ganharão um belo de um impulso. Esperamos que se concretize! (Moacir Rosemberg) " (Entrevista especial,, edição de 29/03/2021). Com a implantação deste projeto, o 4ª Distrito e a cidade ganharão um belo de um impulso. Esperamos que se concretize! (Moacir Rosemberg)

Entrevista especial II

Muito bem (ex)postas as posições. A partir deste quadro, poder-se-ia iniciar um bom debate: um ajuste aqui e outro ali. Vejam que mesmo propondo o fatiamento das ações no 4º Distrito, o professor Benamy Turkienicz insiste em ver, antes de tudo, o conjunto, como na boa colocação que fez sobre Cais Mauá-Centro. (Adeli Sell, Porto Alegre)

Entrevista especial III

É próprio das cidades do Rio Grande do Sul não se aproveitar a estrutura urbana e se espandir a area urbana. Resulta que o transporte trabalho-residência se torna caro. Este erro tem que ser corrigido, como é o caso do aproveitamento do 4º Distrito. (Francisco Berta Canibal)

Revitalização do Centro

revitalização do Centro de Porto Alegre tenha a participação dos empresários Muito boa ideia que aem apoio à prefeitura da Capital (coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, 24/03/2021). Deve ser um trabalho de união, de apoio e de participação de todos, começando pelo empresariado da cidade. Também acho que todos os que puderem - nesta época de pandemia é difícil - que pintem ou repintem suas casas comerciais, suas moradias, seus prédios públicos, para que Porto Alegre fique mais alegre, pois está com um visual bem sujo. (Orlando Francisco da Rosa, Porto Alegre)

Golpe

Nesses dias em que milhões ficam em casa, os vigaristas aproveitam para tentar golpes. Vizinhos meus, idosos, receberam ligação dizendo que seus cartões de crédito haviam sido clonados, e a ligação seria (mentira) do banco credenciado. Disseram que compras altas e tentativas de saques de dinheiro foram feitas, mas impedidas pelo banco. Mas precisavam agora dos dados - senha do cartão principalmente -, para bloquear o cartão. Quem aceitou e repassou tudo, caiu em mais um golpe... (Ana Paula Fernandes, Porto Alegre)